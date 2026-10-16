Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення

Американський актор Джо Манганьєлло, відомий за фільмом "Супер Майк" та серіалом "Справжня кров", уперше докладно розповів про останні місяці шлюбу із зіркою "Американської сімейки" Софією Вергарою. У своїх мемуарах він заявив, що причиною розриву були не лише розбіжності щодо майбутнього сім'ї. Про це повідомляє Entertainment Weekly, пише УНН.

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За словами 49-річного актора, стосунки почали руйнуватися на тлі його боротьби із загадковим аутоімунним захворюванням. Манганьєлло стверджує, що саме проблеми зі здоров'ям суттєво вплинули на їхній шлюб.

Актор також заперечив поширену версію, нібито подружжя розлучилося через його бажання стати батьком. За його словами, рішення припинити спроби завести спільну дитину було взаємним.

Що актор розповів про останню розмову з Вергарою

У книзі "Bloodlines" Манганьєлло згадує, що під час останньої розмови колишня дружина висловила сумніви щодо його здоров'я та перспектив знайти нове кохання. Актор сприйняв ці слова як навмисно образливі.

Водночас він зізнався, що тривалий час не хотів публічно спростовувати заяви Вергари, оскільки відчував провину за розрив і не бажав загострювати конфлікт.

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Манганьєлло та Вергара оголосили про розлучення у 2023 році після 7 років шлюбу. Їхнє розставання стало однією з найобговорюваніших подій у Голлівуді.

Нині актор заручений із Кейтлін О'Коннор, а Вергара зустрічається з бізнесменом Дугласом Шабботтом. Попри непрості спогади, Манганьєлло заявляє, що бажає колишній дружині щастя.

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