Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення

$44.980.1050.350.09
ukenru
05:42 • 8552 перегляди
Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок
04:57 • 21057 перегляди
Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters
04:25 • 36918 перегляди
Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки
03:18 • 22221 перегляди
"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що з українським президентом важче домовитися, ніж із путінимVideo
02:18 • 23578 перегляди
Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік
01:38 • 20448 перегляди
Наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому: Reuters розкрив подробиці
00:56 • 17844 перегляди
путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"
00:17 • 15399 перегляди
БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф
15 жовтня, 23:17 • 15250 перегляди
У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс
15 жовтня, 22:38 • 14470 перегляди
У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.7м/с
94%
754мм
Популярнi новини
Мотря з "Кайдашів" шукатиме кохання - Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"Video15 жовтня, 21:06 • 19363 перегляди
Нова прессекретарка Трампа потрапила у скандал через юридичну освіту та невдалу відповідь журналістам15 жовтня, 22:06 • 17794 перегляди
Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкоюPhoto15 жовтня, 23:06 • 19698 перегляди
Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці16 жовтня, 00:06 • 22676 перегляди
Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ04:33 • 18023 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15 жовтня, 15:55 • 48392 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
15 жовтня, 13:05 • 49354 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 52829 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 65596 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 90673 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Луцьк
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Наздогнали Тейлор Свіфт: BTS встановив новий рекорд на Spotify05:54 • 2604 перегляди
Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секундиVideo04:56 • 11909 перегляди
Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства03:05 • 14011 перегляди
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення02:06 • 14074 перегляди
93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуціPhoto01:06 • 14417 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
Серіали
Нептун (крилата ракета)
Су-34

Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення

Київ • УНН

 • 14097 перегляди

Актор заявив, що аутоімунне захворювання вплинуло на шлюб із Софією Вергарою. Він також заперечив розрив через незгоду щодо дітей.

Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення

Американський актор Джо Манганьєлло, відомий за фільмом "Супер Майк" та серіалом "Справжня кров", уперше докладно розповів про останні місяці шлюбу із зіркою "Американської сімейки" Софією Вергарою. У своїх мемуарах він заявив, що причиною розриву були не лише розбіжності щодо майбутнього сім'ї. Про це повідомляє Entertainment Weekly, пише УНН.

Деталі

За словами 49-річного актора, стосунки почали руйнуватися на тлі його боротьби із загадковим аутоімунним захворюванням. Манганьєлло стверджує, що саме проблеми зі здоров'ям суттєво вплинули на їхній шлюб.

Актор також заперечив поширену версію, нібито подружжя розлучилося через його бажання стати батьком. За його словами, рішення припинити спроби завести спільну дитину було взаємним.

Що актор розповів про останню розмову з Вергарою

У книзі "Bloodlines" Манганьєлло згадує, що під час останньої розмови колишня дружина висловила сумніви щодо його здоров'я та перспектив знайти нове кохання. Актор сприйняв ці слова як навмисно образливі.

Водночас він зізнався, що тривалий час не хотів публічно спростовувати заяви Вергари, оскільки відчував провину за розрив і не бажав загострювати конфлікт.

Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15.10.26, 06:06 • 73121 перегляд

Манганьєлло та Вергара оголосили про розлучення у 2023 році після 7 років шлюбу. Їхнє розставання стало однією з найобговорюваніших подій у Голлівуді.

Нині актор заручений із Кейтлін О'Коннор, а Вергара зустрічається з бізнесменом Дугласом Шабботтом. Попри непрості спогади, Манганьєлло заявляє, що бажає колишній дружині щастя.

Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкою16.10.26, 02:06 • 19975 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультураСвітУНН Lite