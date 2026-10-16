Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода

Американский актер Джо Манганьелло, известный по фильму «Супер Майк» и сериалу «Настоящая кровь», впервые подробно рассказал о последних месяцах брака со звездой «Американской семейки» Софией Вергарой. В своих мемуарах он заявил, что причиной разрыва были не только разногласия относительно будущего семьи. Об этом сообщает Entertainment Weekly, пишет УНН.

Детали

По словам 49-летнего актера, отношения начали разрушаться на фоне его борьбы с загадочным аутоиммунным заболеванием. Манганьелло утверждает, что именно проблемы со здоровьем существенно повлияли на их брак.

Актер также опроверг распространенную версию, будто супруги развелись из-за его желания стать отцом. По его словам, решение прекратить попытки завести общего ребенка было взаимным.

Что актер рассказал о последнем разговоре с Вергарой

В книге «Bloodlines» Манганьелло вспоминает, что во время последнего разговора бывшая жена выразила сомнения относительно его здоровья и перспектив найти новую любовь. Актер воспринял эти слова как намеренно оскорбительные.

В то же время он признался, что долгое время не хотел публично опровергать заявления Вергары, поскольку испытывал чувство вины за разрыв и не желал обострять конфликт.

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Манганьелло и Вергара объявили о разводе в 2023 году после 7 лет брака. Их расставание стало одним из самых обсуждаемых событий в Голливуде.

Сейчас актер помолвлен с Кейтлин О'Коннор, а Вергара встречается с бизнесменом Дугласом Шабботтом. Несмотря на непростые воспоминания, Манганьелло заявляет, что желает бывшей жене счастья.

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