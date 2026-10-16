Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 год

55-летний британский актёр Мартин Фриман, известный по сериалу "Шерлок" и кинотрилогии "Хоббит", тайно женился на своей 34-летней возлюбленной Рейчел Бенаиссе. Пара скрывала свадьбу от публики, однако теперь эту информацию подтвердил представитель актёра. Об этом сообщает The Sun, пишет УНН.

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О смене семейного статуса Фримана заговорили после появления пары на Лондонском кинофестивале. На руке Рейчел заметили кольцо с крупным бриллиантом, а сам актёр появился с обручальным кольцом.

Выяснилось, что влюблённые поженились ещё в начале этого года, но решили не делать публичного объявления. Они вместе уже около 6 лет.

Что известно о новой жене актёра

Рейчел Бенаисса — французская актриса и писательница, которая снималась в сериале "Нормальные люди" и фильме "Ирландское желание".

Отношения пары начались в 2020 году. Несмотря на популярность Фримана, влюблённые редко рассказывали о своей личной жизни и нечасто появлялись вместе на публике.

Ранее актёр на протяжении 16 лет состоял в отношениях с Амандой Аббингтон, с которой вместе снимался в "Шерлоке". Пара рассталась в 2016 году и имеет 2 общих детей.

Для поклонников Фримана новость стала неожиданностью, ведь актёру удалось долгое время скрывать свою свадьбу.

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