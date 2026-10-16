Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 год
Киев • УНН
Мартин Фримен женился на Рейчел Бенаиссе, с которой они вместе около шести лет. Пара скрывала свадьбу, состоявшуюся ранее в этом году.
55-летний британский актёр Мартин Фриман, известный по сериалу "Шерлок" и кинотрилогии "Хоббит", тайно женился на своей 34-летней возлюбленной Рейчел Бенаиссе. Пара скрывала свадьбу от публики, однако теперь эту информацию подтвердил представитель актёра. Об этом сообщает The Sun, пишет УНН.
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О смене семейного статуса Фримана заговорили после появления пары на Лондонском кинофестивале. На руке Рейчел заметили кольцо с крупным бриллиантом, а сам актёр появился с обручальным кольцом.
Выяснилось, что влюблённые поженились ещё в начале этого года, но решили не делать публичного объявления. Они вместе уже около 6 лет.
Что известно о новой жене актёра
Рейчел Бенаисса — французская актриса и писательница, которая снималась в сериале "Нормальные люди" и фильме "Ирландское желание".
Отношения пары начались в 2020 году. Несмотря на популярность Фримана, влюблённые редко рассказывали о своей личной жизни и нечасто появлялись вместе на публике.
Ранее актёр на протяжении 16 лет состоял в отношениях с Амандой Аббингтон, с которой вместе снимался в "Шерлоке". Пара рассталась в 2016 году и имеет 2 общих детей.
Для поклонников Фримана новость стала неожиданностью, ведь актёру удалось долгое время скрывать свою свадьбу.
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