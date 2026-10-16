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Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкою

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Мартін Фрімен одружився з Рейчел Бенаїссою, з якою разом близько шести років. Пара приховувала весілля, що відбулося раніше цього року.

Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкою

55-річний британський актор Мартін Фрімен, відомий за серіалом "Шерлок" та кінотрилогією "Хоббіт", таємно одружився зі своєю 34-річною коханою Рейчел Бенаїссою. Пара приховувала весілля від публіки, однак тепер інформацію підтвердив представник актора. Про це повідомляє The Sun, пише УНН.

Деталі

Про зміну сімейного статусу Фрімена заговорили після появи пари на Лондонському кінофестивалі. На руці Рейчел помітили каблучку з великим діамантом, а сам актор з'явився з обручкою.

З'ясувалося, що закохані побралися ще раніше цього року, але вирішили не влаштовувати публічного оголошення. Вони разом уже приблизно 6 років.

Що відомо про нову дружину актора

Рейчел Бенаїсса – французька акторка та письменниця, яка знімалася в серіалі "Нормальні люди" та фільмі "Ірландське бажання".

Стосунки пари розпочалися у 2020 році. Попри популярність Фрімена, закохані рідко розповідали про своє особисте життя та нечасто з'являлися разом на публіці.

Раніше актор протягом 16 років перебував у стосунках з Амандою Аббінгтон, з якою разом знімався в "Шерлоку". Пара розійшлася у 2016 році та має 2 спільних дітей.

Для шанувальників Фрімена новина стала несподіванкою, адже актор зумів тривалий час приховувати своє весілля.

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Степан Гафтко

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