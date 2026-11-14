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Зеленський заявив, що США вперше порушили питання щодо членства в НАТО поряд з питанням Донбасу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

США порушили питання про можливість для України виведення з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Зеленський заявив, що рішення ухвалюватиме суспільство.

Зеленський заявив, що США вперше порушили питання щодо членства в НАТО поряд з питанням Донбасу - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що "США порушили питання про можливість для України виведення з Донбасу в обмін на членство в НАТО", на тлі того, як Вашингтон вивчає умови задля припинення повномасштабного вторгнення росії, повідомляє Financial Times, вказуючи з посиланням на джерела, що "європейські столиці підтримують прагнення Зеленського відновити переговори щодо членства в НАТО", пише УНН.

Деталі

Президент, як повідомляється, заявив журналістам у п'ятницю, 13 листопада, ввечері, що "американські переговірники Джаред Кушнер та Стів Віткофф вперше запитали Україну, чи поступиться Київ частиною східного регіону, яка все ще перебуває під його контролем, москві, якщо Україну буде прийнято до військового альянсу".

"Американці порушили питання: "А що, якби Україна вступила до НАТО? Чи виведе Україна війська з Донбасу?" Це було вперше, коли це питання було порушено", – сказав Зеленський у коментарях медіа, які цитує AFP.

Україна наполягала на членстві в альянсі та його пункті про взаємну оборону ще до війни, але раніше це блокував блок на чолі з США та Німеччиною, стурбований ризиком конфлікту з росією. Післявоєнні гарантії безпеки для України зараз є вирішальним елементом будь-якої можливої ​​мирної угоди з росією, пише видання.

"Якщо американська сторона підтвердить нам саме це разом з іншими партнерами по НАТО, тоді я запитаю у нашого українського суспільства, що воно думає: чи приймаємо ми це чи ні?" - сказав Зеленський. Він додав, що не має права ухвалювати таке рішення в односторонньому порядку.

Якщо НАТО зробить серйозну пропозицію, "я, як президент, вступлю у відкритий діалог з громадськістю та скажу: "Дивіться, ось де ми стоїмо, ось як об’єдналися всі наші партнери, і ось як вони бачать подальший розвиток подій".

Він додав, що Україна не визнає окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України, включаючи Донбас, російськими, вказує видання.

Російські війська зазнали десятків тисяч втрат цього року у своїх спробах захопити "пояс фортець" міст, що залишаються під контролем України.

Білий дім, посольство США в Києві та НАТО не одразу відповіли на запити про коментарі, вказує видання.

росія наполягала на тому, що Україна не повинна бути частиною НАТО, і вимагала демонтажу архітектури безпеки Європи після холодної війни.

"Коментарі Зеленського можуть свідчити про значний зсув у переговорах між Києвом і Вашингтоном", вказує видання. Перемовники намагаються відновити переговори за участю росії після призупинення дискусій у лютому після початку війни з Іраном. Перші з того часу тристоронні переговори між протиборчими сторонами та США відбулися цього тижня в Абу-Дабі. Європейські чиновники приєдналися до обговорень лише з американцями та українцями. росія відмовилася прийняти їх за стіл переговорів, але Зеленський заявив, що європейські уряди повинні безпосередньо брати участь у наступному раунді переговорів. У п'ятницю лідери ЄС домовилися, що коаліція чиновників з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також ЄС та НАТО, представлятиме Європу на переговорах технічного рівня.

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Цього тижня москва заявила, що Європа повинна обрати когось, кого схвалить глава кремля володимир путін, щоб він представляв її на переговорах, якщо вона захоче брати участь. Європейські чиновники заявили, що найближчим часом мало шансів на переговори на рівні лідерів, але якщо вони відбудуться, то відбудуться подальші обговорення того, хто представлятиме континент, пише видання.

"Європейські столиці підтримують прагнення Зеленського відновити переговори щодо членства в НАТО", повідомили Financial Times два чиновники, поінформовані про переговори в Абу-Дабі, в межах "максималістської" стратегії протидії вимогам москви.

Західні країни також "обговорювали угоду, яка не передбачає повного членства в НАТО, але передбачає багатосторонні угоди, що імітують пункт про взаємну оборону "Статті 5" альянсу".

Зеленський заявив, що Україна "обговорює зі своїми партнерами ширший пакет заходів безпеки, включаючи гарантії від НАТО та ЄС, довгострокову військову підтримку сильної української армії та план реконструкції, що підтримується міжнародною спільнотою".

Президент заявив, що "Україні все ще потрібна значно більша допомога в галузі протиповітряної оборони та енергетики напередодні зими, коли очікується, що росія посилить свої атаки на критично важливу інфраструктуру".

За даними AFP, Зеленський заявив, що москва відхилила пропозицію про припинення вогню в атаках на енергетичні цілі на переговорах в Абу-Дабі. "Щодо пропозиції про припинення вогню в енергетиці: росіяни цього не хочуть", – сказав Зеленський.

Данія пообіцяла пакет підтримки у розмірі 645 мільйонів євро, який включає 20-мм боєприпаси для F-16, необхідні для збивання реактивних безпілотників, а також 200 мільйонів євро на виробництво безпілотників, сказав він.

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Зеленський також "розкритикував обмеження швидкості, встановлені для супутникових систем Starshield, які використовуються військовими для ударів середньої дальності по російських цілях на окупованій території. Він сказав, що обмеження, які діють вже кілька днів, обмежують швидкість до 161 км/год (100 миль/год), а також перешкоджають зусиллям з перехоплення російських реактивних безпілотників".

Київ вважає, що "обмеження щодо Starshield - сервісу Starlink, що фінансується Пентагоном і розроблений для військового використання SpaceX - мають "політичні наслідки" та вимагає їх скасування. Зеленський заявив, що обмеження, схоже, стосуються лише окупованих росією територій України".

"Якщо ви запроваджуєте там обмеження, ви вже частково визнаєте тимчасово окуповані території не нашими", – додав він.

Високопосадовці України цього тижня заявили FT, що, "на їхню думку, обмеження швидкості були запроваджені для того, щоб чинити тиск на Київ під час останніх мирних переговорів з росією та посилити позиції москви".

SpaceX заявила в електронному листі, що твердження Зеленського про обмеження є "хибним. Змін не відбулося".

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Як повідомляє AFP, за словами Зеленського, пропозиція путіна щодо "гуманітарної місії" до Костянтинівки була хитрощами, щоб змусити Київ вивести війська з міста та відкрити дорогу до більшої кількості населених пунктів у Донецькій області. "путін просто хоче, щоб ми покинули Костянтинівку, щоб вони могли зайти туди та таким чином окупувати все місто", – сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, за даними AFP, що ЄС і НАТО є "єдиною справжньою безпекою" Європи, і що спроба москви переглянути безпеку континенту є "небезпечною, тому що… саме такі речі призводять до воєн чи ескалації".

Юлія Шрамко

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