Зеленский заявил, что США впервые подняли вопрос о членстве в НАТО наряду с вопросом Донбасса - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "США подняли вопрос о возможности для Украины вывода с Донбасса в обмен на членство в НАТО" на фоне того, как Вашингтон изучает условия для прекращения полномасштабного вторжения россии, сообщает Financial Times, указывая со ссылкой на источники, что "европейские столицы поддерживают стремление Зеленского возобновить переговоры о членстве в НАТО", пишет УНН.

Детали

Президент, как сообщается, заявил журналистам в пятницу вечером, 13 ноября, что "американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф впервые спросили Украину, уступит ли Киев москве часть восточного региона, которая всё ещё находится под его контролем, если Украина будет принята в военный альянс".

"Американцы подняли вопрос: "А что, если Украина вступит в НАТО? Выведет ли Украина войска с Донбасса?" Это был первый раз, когда этот вопрос был поднят", — сказал Зеленский в комментариях СМИ, которые цитирует AFP.

Украина настаивала на членстве в альянсе и его пункте о взаимной обороне ещё до войны, но ранее это блокировал блок во главе с США и Германией, обеспокоенный риском конфликта с россией. Послевоенные гарантии безопасности для Украины сейчас являются решающим элементом любого возможного мирного соглашения с россией, пишет издание.

"Если американская сторона подтвердит нам именно это вместе с другими партнёрами по НАТО, тогда я спрошу у нашего украинского общества, что оно думает: принимаем ли мы это или нет?" — сказал Зеленский. Он добавил, что не имеет права принимать такое решение в одностороннем порядке.

Если НАТО сделает серьёзное предложение, "я как президент вступлю в открытый диалог с общественностью и скажу: "Смотрите, вот где мы находимся, вот как объединились все наши партнёры и вот как они видят дальнейшее развитие событий".

Он добавил, что Украина не признает оккупированные территории в пределах международно признанных границ Украины, включая Донбасс, российскими, указывает издание.

Российские войска понесли десятки тысяч потерь в этом году в своих попытках захватить "пояс крепостей" городов, остающихся под контролем Украины.

Белый дом, посольство США в Киеве и НАТО не сразу ответили на запросы о комментариях, указывает издание.

россия настаивала на том, что Украина не должна быть частью НАТО, и требовала демонтажа архитектуры безопасности Европы после холодной войны.

"Комментарии Зеленского могут свидетельствовать о значительном сдвиге в переговорах между Киевом и Вашингтоном", указывает издание. Переговорщики пытаются возобновить переговоры с участием россии после приостановки дискуссий в феврале после начала войны с Ираном. Первые с того времени трёхсторонние переговоры между противоборствующими сторонами и США состоялись на этой неделе в Абу-Даби. Европейские чиновники присоединились к обсуждениям только с американцами и украинцами. россия отказалась принять их за стол переговоров, но Зеленский заявил, что европейские правительства должны непосредственно участвовать в следующем раунде переговоров. В пятницу лидеры ЕС договорились, что коалиция чиновников из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также ЕС и НАТО будет представлять Европу на переговорах технического уровня.

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На этой неделе москва заявила, что Европа должна выбрать кого-то, кого одобрит глава кремля владимир путин, чтобы он представлял её на переговорах, если она захочет участвовать. Европейские чиновники заявили, что в ближайшее время мало шансов на переговоры на уровне лидеров, но если они состоятся, то будут проведены дальнейшие обсуждения того, кто будет представлять континент, пишет издание.

"Европейские столицы поддерживают стремление Зеленского возобновить переговоры о членстве в НАТО", сообщили Financial Times два чиновника, осведомлённые о переговорах в Абу-Даби, в рамках "максималистской" стратегии противодействия требованиям москвы.

Западные страны также "обсуждали соглашение, которое не предусматривает полного членства в НАТО, но предусматривает многосторонние соглашения, имитирующие пункт о взаимной обороне "Статьи 5" альянса".

Зеленский заявил, что Украина "обсуждает со своими партнёрами более широкий пакет мер безопасности, включая гарантии со стороны НАТО и ЕС, долгосрочную военную поддержку сильной украинской армии и план реконструкции, поддерживаемый международным сообществом".

Президент заявил, что "Украине по-прежнему необходима значительно большая помощь в области противовоздушной обороны и энергетики накануне зимы, когда ожидается, что россия усилит свои атаки на критически важную инфраструктуру".

По данным AFP, Зеленский заявил, что москва отклонила предложение о прекращении огня в атаках на энергетические объекты на переговорах в Абу-Даби. "Что касается предложения о прекращении огня в энергетике: россияне этого не хотят", — сказал Зеленский.

Дания пообещала пакет поддержки в размере 645 миллионов евро, который включает 20-мм боеприпасы для F-16, необходимые для сбивания реактивных беспилотников, а также 200 миллионов евро на производство беспилотников, сказал он.

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Зеленский также "раскритиковал ограничения скорости, установленные для спутниковых систем Starshield, которые используются военными для нанесения ударов средней дальности по российским целям на оккупированной территории. Он сказал, что ограничения, действующие уже несколько дней, ограничивают скорость до 161 км/ч (100 миль/ч), а также препятствуют усилиям по перехвату российских реактивных беспилотников".

Киев считает, что "ограничения в отношении Starshield — сервиса Starlink, финансируемого Пентагоном и разработанного SpaceX для военного использования, — имеют "политические последствия" и требует их отмены. Зеленский заявил, что ограничения, по всей видимости, касаются только оккупированных россией территорий Украины".

"Если вы вводите там ограничения, вы уже частично признаёте временно оккупированные территории не нашими", — добавил он.

Высокопоставленные украинские чиновники заявили FT на этой неделе, что, "по их мнению, ограничения скорости были введены для того, чтобы оказывать давление на Киев во время последних мирных переговоров с россией и усилить позиции москвы".

SpaceX заявила в электронном письме, что утверждение Зеленского об ограничениях является "ошибочным. Изменений не произошло".

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Как сообщает AFP, по словам Зеленского, предложение путина о "гуманитарной миссии" в Костянтиновку было уловкой, чтобы заставить Киев вывести войска из города и открыть дорогу к большему числу населённых пунктов в Донецкой области. "путин просто хочет, чтобы мы покинули Костянтиновку, чтобы они могли войти туда и таким образом оккупировать весь город", — сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, по данным AFP, что ЕС и НАТО являются "единственной настоящей безопасностью" Европы, и что попытка москвы пересмотреть безопасность континента является "опасной, потому что… именно такие вещи приводят к войнам или эскалации".