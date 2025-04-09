Тренер волейбольного клуба "МХП-Ладыжин" рассказал о достижениях команды и поддержке от спонсоров. Клуб стал серебряным призером чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины, а также готовит молодых игроков для сборной.
Госэкоинспекция вводит меры для сохранения редких раннецветущих растений в 2025 году. За незаконный сбор и продажу первоцветов предусмотрены штрафы от 153 до 3655 гривен.
На ЧАЭС продолжается локализация и ликвидация очага тления возле Нового безопасного конфайнмента после атаки дрона. Уровень радиации не превышает норму, угрозы для населения нет.
На побережье трех громад Одесской области обнаружены сгустки мазута после аварии российских танкеров. Минприроды сообщает об отсутствии существенных превышений концентраций нефтепродуктов от Одессы до Дуная.
В 2024 году экологические убытки от российских атак на объектах Минобороны превысили 42 млрд грн. Больше всего пострадали почвы, воздух и леса из-за ракетных и артиллерийских ударов.
Госэкоинспекция выявила 142 нарушения во время проверок заготовки и продажи елок перед праздниками. 40 человек привлечены к административной ответственности, а 97 дел переданы в суд.
Благотворительный фонд «МХП-Громаді» и Винницкая птицефабрика организовали интерактивные мероприятия по безопасности движения для учащихся 3-4 классов в Ладыжине. Дети изучали правила дорожного движения, домедицинскую помощь и важность светоотражающих элементов.
МХП второй год подряд является лидером по производству птицы в Европе и 8-м в мире. Компания инвестирует в технологии, экспортирует в 70+ стран и планирует дальнейшую модернизацию производства.
В Немирове при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаде" состоялся фестиваль обычаев и обрядов Подолья. Гости пробовали традиционные блюда, осматривали выставки народных изделий и наслаждались выступлениями творческих коллективов.
В Бородянке состоялся выездной прием врачей Охматдета. Около 170 детей получили консультации узкопрофильных специалистов.
Проект "Агрокебеты. Расти свое" выбрал 10 победителей для предоставления грантов по 200 000 грн. 7 из 10 проектов-победителей принадлежат ветеранам войны или членам их семей.
В Ладыжине состоялся четвертый забег серии RUN 4 VICTORY, который собрал более 700 участников. Мероприятие аккумулировало более 600 тыс. грн в поддержку украинских защитников, продолжив успешную серию благотворительных марафонов.
Минцифры и БФ «МХП-Общине» представляют сериал «Как воплотить социальный проект в обществе» на Дія. Освіта. 8 эпизодов научат разрабатывать проекты, находить финансирование и привлекать партнеров.
МХП стала партнером Международной Осенней Выставки в Хорватии, инвестируя в продовольственную индустрию страны. Компания вложила 44,5 млн евро, создала 200 рабочих мест и планирует дальнейшее развитие на рынке Юго-Восточной Европы.
Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки.
Саудовская SALIC приобрела более 13,5 млн GDRs MHP SE, получив 12,6% акций компании. Это не повлияет на операционную деятельность МХП и долю Юрия Косюка, который остается крупнейшим акционером.
МХП собрал 285 тыс. тонн пшеницы и 125 тыс. тонн рапса, достигнув урожайности 7,2 т/га и 3,6 т/га соответственно. Компания начала посевную озимых культур под урожай 2025 года.
"МХП-Громаді" создает мини-фильм к 33-й годовщине Независимости: к процессу могут присоединиться все желающие.
Более 50 военных и ветеранов приняли участие в тренировках по адаптивному спорту в Мироновке. Мероприятие организовано в рамках программы "МХП Поруч" для физического и ментального восстановления ветеранов.
"Кіно заради Перемоги!" может приехать в любую громаду: как принять участие в конкурсе.
Участники забег "RUN 4 VICTORY" рассказали о подготовке к забегу.
В Черкассах состоится масштабный благотворительный забег.
Компания МХП и фонд 'МХП-Общине' поддержали проект The Will to Win в Украинском Доме на Олимпиаде в Париже. Volia Space стал культурным центром Украины, демонстрируя волю к победе через выставки и фильмы об украинских спортсменах.
В селе Мельники состоялась самая массовая высадка пионов во время фестиваля "Крутой замес". Инициатива направлена на развитие туризма и поддержку ВСУ, объединяя общество и бизнес.
Выходцы из Луганска Константин и Оксана ежедневно работают для поддержки военных на фронте. Их благотворительный фонд "Муравейник" обеспечивает защитников питательной пищей, которую легко приготовить даже в самых сложных условиях линии фронта.
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года.
Фонд "МХП-Громаді" восстановил библиотеку в селе Рудницкое, поврежденную оккупантами. Теперь там проходят встречи с авторами, презентации книг и другие культурные мероприятия.
При поддержке программы "МХП Поруч" прошла тренировка для ветеранов и людей с инвалидностью в Буче.
Подведены итоги конкурса "Час діяти, Нестримні". 15 громад получат финансирование для создания пространств адаптивного спорта для людей с инвалидностью, раненых и ветеранов войны.
В Мироновке передали ключи от нового жилья семье, которая воспитывает 6 приемных детей. Дом площадью 500 кв.м имеет 6 спален, укрытие и инклюзивный дизайн.