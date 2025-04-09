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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26192 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МХП один из лидеров среди производителей мяса птицы на европейском и глобальном рынках

МХП второй год подряд является лидером по производству птицы в Европе и 8-м в мире. Компания инвестирует в технологии, экспортирует в 70+ стран и планирует дальнейшую модернизацию производства.

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В Бородянке состоялся выездной прием врачей Охматдета. Около 170 детей получили консультации узкопрофильных специалистов.

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Проект "Агрокебеты. Расти свое" выбрал 10 победителей для предоставления грантов по 200 000 грн. 7 из 10 проектов-победителей принадлежат ветеранам войны или членам их семей.

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В Ладыжине состоялся четвертый забег серии RUN 4 VICTORY, который собрал более 700 участников. Мероприятие аккумулировало более 600 тыс. грн в поддержку украинских защитников, продолжив успешную серию благотворительных марафонов.

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Минцифры и БФ «МХП-Общине» представляют сериал «Как воплотить социальный проект в обществе» на Дія. Освіта. 8 эпизодов научат разрабатывать проекты, находить финансирование и привлекать партнеров.

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МХП расширяет международное присутствие, чтобы поддерживать стабильную работу бизнеса в Украине

МХП стала партнером Международной Осенней Выставки в Хорватии, инвестируя в продовольственную индустрию страны. Компания вложила 44,5 млн евро, создала 200 рабочих мест и планирует дальнейшее развитие на рынке Юго-Восточной Европы.

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Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки

Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки.

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МХП закончил сбор ранних зерновых

МХП собрал 285 тыс. тонн пшеницы и 125 тыс. тонн рапса, достигнув урожайности 7,2 т/га и 3,6 т/га соответственно. Компания начала посевную озимых культур под урожай 2025 года.

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"Кіно заради Перемоги!" может приехать в любую громаду: как принять участие в конкурсе

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В Черкасской области состоялась самая массовая высадка пионов

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