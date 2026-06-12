От зерна до мяса птицы - кто формирует основной агроэкспорт Украины





Аграрный сектор по-прежнему остается ключевым источником валютных поступлений для Украины. В 2025 году на агропродовольственную продукцию пришлось 56,1% общего экспорта страны, или 22,5 млрд долларов. Аналитики YC.Control проанализировали крупнейших экспортеров в ведущих товарных категориях, а также регионы, где сосредоточено наибольшее количество таких компаний, сообщает УНН.

Детали

Самой многочисленной группой оказались экспортеры кукурузы. В этом сегменте работают 627 компаний — это на 7,5% больше, чем среди экспортеров пшеницы, и более чем вдвое превышает количество компаний, экспортирующих подсолнечное масло.

Наибольшие объемы экспорта кукурузы обеспечивают ООО "Кернел-Трейд", ООО "Луи Дрейфус Компани Украина" и ООО СП "Нибулон". Больше всего таких компаний зарегистрировано в Киеве, а также в Черниговской и Винницкой областях.

Рынок подсолнечного масла, в свою очередь, демонстрирует высокий уровень концентрации. Несмотря на то, что в исследовании учтено 259 компаний, более 100 млрд грн экспортной выручки приходится на 11 крупнейших экспортеров. Самым мощным игроком остается ООО "Кернел-Трейд" с показателем более 44 млрд грн.

Важное место в структуре агроэкспорта занимает и пшеница. В этой категории работают 583 компании, а среди лидеров — ООО "Луи Дрейфус Компани Украина", ООО "Кернел-Трейд" и ООО "Западный Контейнерный Терминал".

В сегменте соевых бобов аналитики насчитали 421 компанию. Крупнейшими экспортерами здесь стали ООО "Агро Фонд", ООО "Западный Контейнерный Терминал" и ООО "В Агро".

Наименьшее количество участников имеет рынок экспорта мяса птицы. В выборке всего 25 компаний, причем основные объемы поставок обеспечивают несколько крупных производителей. Лидерами являются ООО "Винницкая Птицефабрика", ЧАО "Мироновская Птицефабрика" и ЧАО "МХП", на которые приходится более 26 млрд грн экспортной выручки.

Также исследование выявило отчетливую региональную концентрацию экспортеров. Киев входит в число лидеров по количеству компаний во всех пяти проанализированных товарных группах. Среди других регионов регулярно фигурируют Винницкая, Одесская, Черниговская и Киевская области.

Отдельные компании представлены сразу в нескольких сегментах агроэкспорта. Например, ООО "АДМ Юкрейн" входит в топ-11 экспортеров в четырех категориях продукции. ООО "Кернел-Трейд", ООО "Западный Контейнерный Терминал", ООО "Агропросперис Трейд" и ООО СП "Нибулон" находятся среди лидеров сразу трех товарных групп.

В целом результаты исследования свидетельствуют, что агроэкспорт остается одним из главных двигателей украинской экономики, а значительная часть внешних поставок сосредоточена в руках крупных трейдеров и агрохолдингов.

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