Хвасонг-18

Северная Корея предполагаемо провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с рекордной высотой полета более 7000 км. Запуск состоялся на фоне сотрудничества КНДР с рф и возможного развертывания северокорейских войск в Украине.
Лидер КНДР проинспектировал стратегические ракетные базы и призвал к готовности нанести ответный удар. Визит состоялся накануне
президентских выборов в США, что может быть попыткой привлечь внимание к военной мощи Пхеньяна.
Северная Корея провела испытательный запуск МБР Hwasong-18. По словам лидера Ким Чен Ына, это является ответом на действия США,
которые усиливают военный контингент в этом регионе.