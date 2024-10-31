Ракета КНДР достигла рекордной высоты во время предполагаемого испытания МБР

Северная Корея провела в четверг испытательный запуск ракеты большой дальности, что, как оценили официальные лица США, было запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Министр обороны Японии Ген Накатани сказал, что ракета летела выше и дольше, чем другие ракеты, испытанные КНДР, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание назвало запуск ракеты большой дальности, которая теоретически способна поразить материковую часть США, еще одним проявлением пренебрежения режима на фоне предупреждений относительно участия ее войск в войне в Украине.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что режим предпринял "надлежащие военные действия", добавив, что США и их союзники в регионе усилили напряженность и "угрожают" безопасности его страны, согласно государственному информационному агентству KCNA.

Ким, который присутствовал во время запуска, сказал, что КНДР продолжит укреплять свой ядерный арсенал, добавило KCNA.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на армию страны, заявило, что США готовятся развернуть "стратегические активы" - как правило, это ссылка на обычные и ядерные возможности - в ответ на испытания ракеты.

Правительство Южной Кореи объявило о новых мерах экспортного контроля за материалами, необходимыми для производства твердотопливных ракет, которые превосходят те, что используют жидкое топливо, чтобы ограничить возможности Северной Кореи по разработке оружия, говорится в заявлении министерства иностранных дел в Сеуле. Меры контроля будут охватывать 15 позиций, которые Северной Корее трудно идет производить самостоятельно, включая фюзеляжи и камеры сгорания.

Мало что известно о типе ракеты, которая была запущена в четверг. Правительство Японии заявило, что она достигла максимальной высоты более 7000 км - рекордной высоты - и летела беспрецедентные один час и 26 минут.

КНДР, которая в последний раз испытывала МБР почти год назад, намеренно запускает ракеты большой дальности по крутой траектории, чтобы обойти соседние страны.

Министерство обороны Японии заявило, что по его мнению, ракета упала около 8:36 утра за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ракета была запущена с площадки недалеко от северокорейской столицы Пхеньяна в 7:10 утра в четверг и упала примерно в 300 км к западу от острова Окусири на Хоккайдо. Японские официальные лица заявили, что сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.

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Спикер Совета национальной безопасности США Шон Севетт заявил, что запуск доказывает, что Северная Корея "продолжает отдавать приоритет своим незаконным программам по оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам над благосостоянием своего народа", добавив, что Вашингтон будет работать над обеспечением безопасности американской территории и ее союзников, Южной Кореи и Японии.

Если эта информация подтвердится, испытание в четверг станет первым испытанием МБР Северной Кореи с декабря 2023 года, когда она запустила твердотопливную Hwasong-18.

Военная разведка Южной Кореи предупредила депутатов в среду, что КНДР готовится испытать ракету, предназначенную для достижения США. Она заявила, что режим, возможно, завершил подготовку к своему седьмому испытанию ядерного оружия.

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Эксперты считают, что Северная Корея имеет ядерные ракеты малой дальности, которые могут поразить Южную Корею, но скептически относятся к заявлениям Пхеньяна о том, что он способен поражать более отдаленные цели, используя ракеты с миниатюрными ядерными боеголовками.

Запуск в четверг произошел менее чем за неделю до того, как американские избиратели пойдут на избирательные участки, чтобы избрать нового президента. Северная Корея использовала запуски ракет и другие провокации, чтобы привлечь к себе внимание накануне выборов и памятных дат в США.

Как указывает издание, Ким Чен Ына также побудила активизировать свою программу вооружения война в Украине. Считается, что около 10 000 северокорейских военных были направлены в россию для подготовки к возможному развертыванию в Украине. В среду Южная Корея заявила, что более 3000 человек были перемещены ближе к полям боев, на запад россии.

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Пхеньян уже поставляет российским войскам боеприпасы и ракеты в рамках соглашения о взаимной обороне, согласованного этим летом между Кимом и российским диктатором владимиром путиным.

На этой неделе руководители оборонных ведомств США и Южной Кореи призвали Северную Корею вывести свои войска из россии, тогда как спецпредставитель США в ООН Роберт Вуд предупредил, что северокорейские солдаты, которые войдут в Украину, "безусловно вернутся в мешках для трупов".

Соединенные Штаты и Южная Корея призвали кндр вывести войска из рф