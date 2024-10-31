Ракета КНДР достигла рекордной высоты во время предполагаемого испытания МБР

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 107333 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 137616 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 120729 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 120912 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 134693 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
30 октября 2024, 08:31 • 107930 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 126389 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 183845 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 130078 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160374 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

00:34 • 84989 просмотра
В Южной Корее рассказали, что Пхеньян просит у москвы в обмен на военных

В Южной Корее рассказали, что Пхеньян просит у москвы в обмен на военных

02:06 • 23957 просмотра
На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

02:47 • 89468 просмотра
В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

04:15 • 61266 просмотра
В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов

В Киеве из-за атаки российских дронов загорелся пожар из-за атаки российских дронов

04:27 • 30333 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 113400 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 137617 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 121677 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 134693 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 183845 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 86387 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 101451 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 105944 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

30 октября 2024, 09:00 • 109410 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

30 октября 2024, 06:52 • 116789 просмотра
Актуальное
Ракета КНДР достигла рекордной высоты во время предполагаемого испытания МБР

Ракета КНДР достигла рекордной высоты во время предполагаемого испытания МБР

Киев  •  УНН

09:00 • 4405 просмотра

Read in English

Северная Корея предполагаемо провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с рекордной высотой полета более 7000 км. Запуск состоялся на фоне сотрудничества КНДР с рф и возможного развертывания северокорейских войск в Украине.

Северная Корея провела в четверг испытательный запуск ракеты большой дальности, что, как оценили официальные лица США, было запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Министр обороны Японии Ген Накатани сказал, что ракета летела выше и дольше, чем другие ракеты, испытанные КНДР, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание назвало запуск ракеты большой дальности, которая теоретически способна поразить материковую часть США, еще одним проявлением пренебрежения режима на фоне предупреждений относительно участия ее войск в войне в Украине.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что режим предпринял "надлежащие военные действия", добавив, что США и их союзники в регионе усилили напряженность и "угрожают" безопасности его страны, согласно государственному информационному агентству KCNA.

Ким, который присутствовал во время запуска, сказал, что КНДР продолжит укреплять свой ядерный арсенал, добавило KCNA.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на армию страны, заявило, что США готовятся развернуть "стратегические активы" - как правило, это ссылка на обычные и ядерные возможности - в ответ на испытания ракеты.

Правительство Южной Кореи объявило о новых мерах экспортного контроля за материалами, необходимыми для производства твердотопливных ракет, которые превосходят те, что используют жидкое топливо, чтобы ограничить возможности Северной Кореи по разработке оружия, говорится в заявлении министерства иностранных дел в Сеуле. Меры контроля будут охватывать 15 позиций, которые Северной Корее трудно идет производить самостоятельно, включая фюзеляжи и камеры сгорания.

Мало что известно о типе ракеты, которая была запущена в четверг. Правительство Японии заявило, что она достигла максимальной высоты более 7000 км - рекордной высоты - и летела беспрецедентные один час и 26 минут.

КНДР, которая в последний раз испытывала МБР почти год назад, намеренно запускает ракеты большой дальности по крутой траектории, чтобы обойти соседние страны.

Министерство обороны Японии заявило, что по его мнению, ракета упала около 8:36 утра за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ракета была запущена с площадки недалеко от северокорейской столицы Пхеньяна в 7:10 утра в четверг и упала примерно в 300 км к западу от острова Окусири на Хоккайдо. Японские официальные лица заявили, что сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря31 октября 2024, 00:58 • 18992 просмотра

Спикер Совета национальной безопасности США Шон Севетт заявил, что запуск доказывает, что Северная Корея "продолжает отдавать приоритет своим незаконным программам по оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам над благосостоянием своего народа", добавив, что Вашингтон будет работать над обеспечением безопасности американской территории и ее союзников, Южной Кореи и Японии.

Если эта информация подтвердится, испытание в четверг станет первым испытанием МБР Северной Кореи с декабря 2023 года, когда она запустила твердотопливную Hwasong-18. 

Военная разведка Южной Кореи предупредила депутатов в среду, что КНДР готовится испытать ракету, предназначенную для достижения США. Она заявила, что режим, возможно, завершил подготовку к своему седьмому испытанию ядерного оружия.

кндр готовит новое ядерное испытание и запуск ракеты, которая может достичь США - разведка Южной Кореи30 октября 2024, 13:47 • 17776 просмотров

Эксперты считают, что Северная Корея имеет ядерные ракеты малой дальности, которые могут поразить Южную Корею, но скептически относятся к заявлениям Пхеньяна о том, что он способен поражать более отдаленные цели, используя ракеты с миниатюрными ядерными боеголовками.

Запуск в четверг произошел менее чем за неделю до того, как американские избиратели пойдут на избирательные участки, чтобы избрать нового президента. Северная Корея использовала запуски ракет и другие провокации, чтобы привлечь к себе внимание накануне выборов и памятных дат в США.

Как указывает издание, Ким Чен Ына также побудила активизировать свою программу вооружения война в Украине. Считается, что около 10 000 северокорейских военных были направлены в россию для подготовки к возможному развертыванию в Украине. В среду Южная Корея заявила, что более 3000 человек были перемещены ближе к полям боев, на запад россии.

Сеул анонсировал начало переговоров с Украиной по поводу визита спецпредставителя Киева в Южную Корею30 октября 2024, 08:00 • 17861 просмотр

Пхеньян уже поставляет российским войскам боеприпасы и ракеты в рамках соглашения о взаимной обороне, согласованного этим летом между Кимом и российским диктатором владимиром путиным.

На этой неделе руководители оборонных ведомств США и Южной Кореи призвали Северную Корею вывести свои войска из россии, тогда как спецпредставитель США в ООН Роберт Вуд предупредил, что северокорейские солдаты, которые войдут в Украину, "безусловно вернутся в мешках для трупов".

Соединенные Штаты и Южная Корея призвали кндр вывести войска из рф31 октября 2024, 07:39 • 10094 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
khvasong-18Хвасонг-18
kim-chen-inКим Чен Ын
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина