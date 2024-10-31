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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Киев  •  УНН

00:58 • 1923 просмотра

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КНДР осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря 31 октября. Запуск произошел после того, как министры обороны США и Южной Кореи осудили развертывание войск КНДР в россии.

Северная Корея утром 31 октября выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание военные не предоставили никаких подробностей. Запуск состоялся всего через несколько часов после того, как министры обороны Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Перед этим, 12 сентября, Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности - первый такой запуск за более чем два месяца, который позже назвали испытанием новой системы залпового огня калибром 600 мм.

Напомним

Южнокорейская разведка сообщала о завершении подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию. Также готовится запуск баллистической ракеты большой дальности, способной достичь территории США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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