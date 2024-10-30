кндр готує нове ядерне випробування та запуск ракети, що може досягти США - розвідка Південної Кореї
Київ • УНН
Південнокорейська розвідка повідомляє про завершення підготовки КНДР до сьомого ядерного випробування. Також готується запуск балістичної ракети великої дальності, здатної досягти території США.
кндр ймовірно, завершила підготовку до свого сьомого ядерного випробування. Також країна близька до запуску балістичної ракети великої дальності. Про це сьогодні повідомила військова розвідка Південної Кореї, передає УНН із посиланням на інформаційне агентство Yonhap та AP news.
Північна Корея завершила підготовку до свого сьомого ядерного випробування і близька до випробування ракети великої дальності, яка ймовірно здатна вразити Сполучені Штати. Про це повідомило у середу Південнокорейське військове розвідувальне агентство.
На Глобальному Півдні росте занепокоєння щодо участі військових КНДР у війні, Китай переважно мовчить - ЦПД РНБО30.10.24, 14:24 • 16298 переглядiв
Агентство також повідомило, що деякі передові підрозділи північнокорейських військ, надіслані до росії, могли досягти фронтів боїв. Відповідні сили готуються просунутися в курську область, де зс рф зазнали труднощів з відбитком української атаки.
Південна Корея має намір відправити в Україну групу для моніторингу за військами КНДР30.10.24, 09:59 • 18703 перегляди