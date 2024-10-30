Південна Корея має намір відправити в Україну групу для моніторингу за військами КНДР
Київ • УНН
Південна Корея має намір направити в Україну групу для моніторингу північнокорейських військ. За оцінками, понад 11 000 солдатів КНДР перекинуто до росії, з них 3 000 - біля фронту.
Південна Корея може відправити в Україну команду для моніторингу за північнокорейськими військами, повідомив офіційний представник південнокорейського президента, пише УНН з посиланням на The Independent.
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"Південна Корея має намір надіслати групу в Україну для моніторингу та аналізу розгортання північнокорейських військ росією", заявив сьогодні президентський чиновник.
Посадовець сказав, що Сеул і його союзники оцінюють, що щонайменше 11 000 північнокорейських солдатів були перекинуті в росію, і понад 3 000 з них зараз дислокуються поблизу лінії фронту.
Північнокорейські війська в росії, імовірно, прямують до лінії фронту - південнокорейська розвідка29.10.24, 14:54 • 15897 переглядiв