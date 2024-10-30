Южная Корея может отправить в Украину группу для мониторинга за войсками КНДР

Южная Корея может отправить в Украину команду для мониторинга за северокорейскими войсками, сообщил официальный представитель южнокорейского президента, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

"Южная Корея намерена направить группу в Украину для мониторинга и анализа развертывания северокорейских войск россией", заявил сегодня президентский чиновник.

Чиновник сказал, что Сеул и его союзники оценивают, что по меньшей мере 11 000 северокорейских солдат были переброшены в россию, и более 3 000 из них сейчас дислоцируются вблизи линии фронта.

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