Южная Корея может отправить в Украину группу для мониторинга за войсками КНДР
Киев • УНН
Южная Корея намерена направить в Украину группу для мониторинга северокорейских войск. По оценкам, более 11 000 солдат КНДР переброшено в россию, из них 3 000 - у фронта.
Южная Корея может отправить в Украину команду для мониторинга за северокорейскими войсками, сообщил официальный представитель южнокорейского президента, пишет УНН со ссылкой на The Independent.
Детали
"Южная Корея намерена направить группу в Украину для мониторинга и анализа развертывания северокорейских войск россией", заявил сегодня президентский чиновник.
Чиновник сказал, что Сеул и его союзники оценивают, что по меньшей мере 11 000 северокорейских солдат были переброшены в россию, и более 3 000 из них сейчас дислоцируются вблизи линии фронта.
Северокорейские войска в россии, вероятно, направляются к линии фронта - южнокорейская разведка29 октября 2024, 12:54 • 13897 просмотров