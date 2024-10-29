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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северокорейские войска в россии, вероятно, направляются к линии фронта - южнокорейская разведка

Северокорейские войска в россии, вероятно, направляются к линии фронта - южнокорейская разведка

Киев  •  УНН

12:54 • 6307 просмотра

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Южнокорейская разведка сообщает о подготовке военных КНДР в России. россия обучает северокорейских военных базовым военным терминам, но они испытывают трудности с пониманием.

Некоторые военнослужащие и высокопоставленные военные Северной Кореи, отправленные в россию для войны в Украине, могут двигаться к линии фронта, заявили южнокорейские законодатели во вторник после того, как их проинформировало разведывательное агентство страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Законодатели не назвали никаких сроков, но комментарии прозвучали после того, как НАТО подтвердило отправку войск Пхеньяном в россию и заявило, что военные подразделения были развернуты в курской области россии вблизи границы с Украиной.

Военные в россии пытались обучить северокорейцев военной терминологии, заявил Ли Сон Квон, член парламентского комитета по разведке во время пресс-конференции, сославшись на оценку разведывательного агентства.

"Российские военные обучали северокорейских военных примерно 100 российским военным терминам, таким как "назад на позицию", "огонь" и "запуск"... но северокорейские военные с трудом (понимали)", - добавил Ли, заявив, что разведывательное агентство не знает, будут ли решены проблемы с коммуникацией.

Северная Корея готова запустить еще один военный разведывательный спутник с помощью технической поддержки москвы, сказал депутат Пак Сон Вон, ссылаясь на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Пхеньян пообещал запустить больше спутников-шпионов, хотя его последняя попытка в начале этого года провалилась, когда аппарат взорвался через несколько минут после запуска.

Шпионское агентство внимательно следило за деятельностью Северной Кореи, включая возможность проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания после президентских выборов в США 5 ноября, сказал Пак.

По словам законодателей, которые присутствовали на слушаниях парламентского комитета по разведке, в этом году Северная Корея также отправила в россию около 4000 рабочих.

"Консультируемся относительно дальнейших шагов" - Госдеп о реакции США на привлечение рф войск КНДР29 октября 2024, 10:58 • 10288 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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