«Консультируемся относительно дальнейших шагов» - Госдеп о реакции США на привлечение войск КНДР
Киев • УНН
США проводят консультации по реакции на потенциальное привлечение северокорейских военных Россией. По данным Госдепа, КНДР отправила около 10 тысяч солдат в Россию.
США проводят консультации, в том числе с украинской стороной, по реакции на потенциальное привлечение северокорейских сил Россией. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 28 октября, пишет УНН.
Мы консультируемся с украинцами, мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно соответствующих дальнейших шагов, и я сохраню эти разговоры в тайне
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Он подтвердил, что, по оценкам США, Северная Корея отправила в россию около 10 тысяч солдат. «Мы считаем, что Северная Корея отправила около 10 000 солдат для обучения на востоке россии. Это, наверное, усилит российские силы вблизи Украины. За последние несколько недель мы уже видели, как часть этих солдат переместилась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что россия намерена использовать этих солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинских сил на Курщине, недалеко от границы с Украиной», - сказал представитель Госдепа.
В то же время Миллер не ответил на вопрос, где именно в России находятся сейчас северокорейские военные. «Сегодня я не могу предложить никаких дополнительных оценок», - сказал он.
Также он отметил, что США и Южная Корея проведут переговоры министров иностранных дел и обороны в четверг, 31 октября, во время которых обсудят в том числе развертывание войск Северной Кореи в России.
Пентагон: КНДР отправила в рф втрое больше военных, чем ожидалось29 октября 2024, 06:45 • 13711 просмотров