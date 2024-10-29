Пентагон: КНДР отправила в рф втрое больше военных, чем ожидалось

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США сообщают о 10 тысячах северокорейских военных, направленных в россию для участия в войне против Украины. Часть из них уже переместилась ближе к украинской границе.

По оценкам Минобороны США, 10 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в россию для обучения и ведения боевых действий против Украины в "ближайшие несколько недель". Эта цифра солдат из КНДР - значительно больше, чем ранее предполагалось и вызывает опасения, что война в Украине может расшириться в результате военного вмешательства Пхеньяна. Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, передает УНН.

По словам Сабрины Сингх, в понедельник часть из 10 тысяч северокорейских военнослужащих, размещенных на востоке россии, переместилась ближе к украинской границе. На прошлой неделе в американском ведомстве прогнозировали не 10 тысяч, а 3 тысячи военных из КНДР.

"Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в курской области России вблизи границы с Украиной", - сказала Сингх журналистам.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября заявлял, что на территории рф уже находится 3 тысячи северокорейских военных. Впрочем, по его словам,  их количество быстро возрастет до 12 тысяч.

Также 28 октября в Пентагони заявили, что у Киева не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия, если войска КНДР по направлению вступят в войну против Украины на стороне рф.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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