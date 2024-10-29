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Пентагон: КНДР відправила до рф втричі більше військових, ніж очікувалось

Київ • УНН

 • 18725 перегляди

США повідомляють про 10 тисяч північнокорейських військових, направлених до росії для участі у війні проти України. Частина з них вже перемістилася ближче до українського кордону.

Пентагон: КНДР відправила до рф втричі більше військових, ніж очікувалось

За оцінками Міноборони США, 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені в росію для навчання і ведення бойових дій проти України в "найближчі кілька тижнів". Ця цифра солдатів із КНДР - значно більша, ніж раніше передбачалось і викликає побоювання, що війна в Україні може розширитися в результаті військового втручання Пхеньяна. Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, передає УНН.

За словами Сабріни Сінгх, у понеділок частина з 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців, розміщених на сході росії, перемістилася ближче до українського кордону. Минулого тижня в американському відомстві прогнозували не 10 тисяч, а 3 тисячі військових із КНДР.

"Частина цих солдатів уже перемістилася ближче до України, і ми дедалі більше занепокоєні тим, що росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у курській області росії поблизу кордону з Україною", - сказала Сінгх журналістам.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня заявляв, що на території рф вже перебуває 3 тисячі північнокорейських військових. Втім, за його словами,  їх кількість швидко зросте до 12 тисяч.

Також 28 жовтня в Пентагоні заявили, що у Києва не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї, якщо війська КНДР напрямку вступлять у війну проти України на боці рф.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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