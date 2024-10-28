США не запроваджуватимуть нових обмежень на використання зброї Україною у разі вступу КНДР у війну
Київ • УНН
Пентагон повідомив про 10 тисяч північнокорейських військових у рф, частина з яких рухається до України. США не вводитимуть нові обмеження на використання американської зброї у разі участі КНДР у бойових діях.
У Києва не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї, якшо війська КНДР напрямку вступлять у війну проти України на боці рф. Про це заявили у Пентагоні, передає Reuters, передає УНН.
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У США уточнюють, що в росії розгорнули 10 тисяч солдатів із Північної Кореї, а не 3 тисячі, як повідомлялося раніше.
Частина цих солдатів уже перемістилася ближче до України, і ми дедалі більше стурбовані тим, що росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області рф поблизу кордону з Україною
Разом з тим вона заявила, що Пентагон поки не може підтвердити присутність військ КНДР у Курській області рф, але припустили, що, "ймовірно, вони рухаються в тому напрямку".
Понад 3000 військових з КНДР прибули на полігони у курській області - Центр нацспротиву28.10.24, 16:03 • 17155 переглядiв
Сполучені Штати не вводитимуть нові обмеження на використання Україною американської зброї, якщо Північна Корея вступить у бій
Нагадаємо
У понеділок, 28 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію про залучення військ Північної Кореї в курській області росії та додав, що це ще одна прогалина в документах про безпеку НАТО.