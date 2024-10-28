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Генсек НАТО підтвердив присутність військ КНДР на курщині

Київ • УНН

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Генсек НАТО Марк Рютте вперше підтвердив присутність північнокорейських військ у курській області рф. Він назвав це значною ескалацією конфлікту та закликав союзників контролювати ситуацію.

Генсек НАТО підтвердив присутність військ КНДР на курщині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про значну ескалацію конфлікту через залучення військ Північної Кореї в курській області росії та додав, що це ще одна прогалина в документах про безпеку НАТО, передає УНН.

Війська Північної Кореї залучено в курській області, що саме собою вказує на значну ескалацію війни. Йдеться про ще одну прогалину в документах про безпеку НАТО. Треба якомога швидше закінчити цю загарбницьку діяльність і припинити військову агресію росії проти України

- сказав Рютте.

Він підкреслив, що це питання стосується постачання ракет, які підсилюють військову агресію, технологічну підтримку війни, яку путін веде проти України та захисту демократичних цінностей.

Рютте додав, що присутність військових сил Північної Кореї в курській області свідчить, що значна кількість росіян загине в путінській війні.

Сьогодні, ми говорили про додаткову військову підтримку. Активно закликаємо союзників і наших партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону контролювати та бути залученими до цієї ситуації — зараз це одна із ключових точок нашої розмови з Рустемом Умєровим

- сказав Генсек НАТО.

Нагадаємо

Раніше, глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що північнокорейські солдати найближчим часом будуть розгорнуті на Курському фронті для участі у бойових діях проти українських військ, фактично втягуючи Північну Корею у конфлікт.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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