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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО подтвердил присутствие войск КНДР на курщине

Киев  •  УНН

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Генсек НАТО Марк Рютте впервые подтвердил присутствие северокорейских войск в курской области рф. Он назвал это значительной эскалацией конфликта и призвал союзников контролировать ситуацию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о значительной эскалации конфликта из-за привлечения войск Северной Кореи в курской области россии и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО, передает УНН.

Войска Северной Кореи задействованы в курской области, что само по себе указывает на значительную эскалацию войны. Речь идет о еще одном пробеле в документах о безопасности НАТО. Надо как можно скорее закончить эту захватническую деятельность и прекратить военную агрессию россии против Украины

- сказал Рютте.

Он подчеркнул, что этот вопрос касается поставки ракет, которые усиливают военную агрессию, технологическую поддержку войны, которую путин ведет против Украины и защиты демократических ценностей.

Рютте добавил, что присутствие военных сил Северной Кореи в курской области свидетельствует, что значительное количество россиян погибнет в путинской войне.

Сегодня, мы говорили о дополнительной военной поддержке. Активно призываем союзников и наших партнеров из Индо-Тихоокеанского региона контролировать и быть вовлеченными в эту ситуацию - сейчас это одна из ключевых точек нашего разговора с Рустемом Умеровым

- сказал Генсек НАТО.

Напомним,

Ранее, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что северокорейские солдаты в ближайшее время будут развернуты на Курском фронте для участия в боевых действиях против украинских войск, фактически втягивая Северную Корею в конфликт.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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