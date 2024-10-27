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Солдати Північної Кореї повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни - Єрмак

Київ • УНН

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Глава ОП Єрмак повідомив про розгортання північнокорейських військових на Курському фронті для участі у війні проти України. До понеділка очікується прибуття 5 тисяч елітних солдатів КНДР.

Солдати Північної Кореї повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни - Єрмак

Північнокорейські солдати найближчим часом будуть розгорнуті на Курському фронті для участі у бойових діях проти українських військ, фактично втягуючи Північну Корею у конфлікт. Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтервʼю Corriere della Sera, пише УНН.

За нашою інформацією, північнокорейські солдати цими днями будуть розгорнуті на Курському фронті і почнуть воювати проти наших військ. Це свідчить про те, що Північна Корея бере участь у війні. Це крок, який свідчить про те, що де-факто Північна Корея бере участь у цій війні

- сказав Єрмак.

Він наголосив, що необхідно, аби західні союзники серйозно вивчили цю нову реальність, а НАТО прийняло конкретні рішення.

За словами Єрмака поки що, точної інформації про кількість солдат немає, але вони вже готові брати участь у бойових діях.

Я чекаю на більш детальну інформацію про їхню чисельність, перш ніж називати конкретні цифри. Ми знаємо, що вони вже перебувають на території росії і готові брати участь у бойових діях, це підтверджують наші союзники і про це говорить москва. Але вони, безумовно, повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни, спричиненої російською агресією

- сказав глава Офісу Президента. 

Також він додав, що де-факто Північна Корея бере участь у цьому конфлікті, а де-юре офіційного оголошення війни з боку Пхеньяна не було.

Нагадаємо 

До понеділка, 28 жовтня, очікується, що до курської області рф перекинуть 5 тис. північнокорейських солдатів, які є частиною елітного підрозділу. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
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