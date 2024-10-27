Солдати Північної Кореї повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни - Єрмак

Північнокорейські солдати найближчим часом будуть розгорнуті на Курському фронті для участі у бойових діях проти українських військ, фактично втягуючи Північну Корею у конфлікт. Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтервʼю Corriere della Sera, пише УНН.

За нашою інформацією, північнокорейські солдати цими днями будуть розгорнуті на Курському фронті і почнуть воювати проти наших військ. Це свідчить про те, що Північна Корея бере участь у війні. Це крок, який свідчить про те, що де-факто Північна Корея бере участь у цій війні