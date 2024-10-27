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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Солдаты Северной Кореи полностью меняют политический сценарий и смысл войны - Ермак

Киев  •  УНН

11:39 • 3977 просмотра

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Глава ОП Ермак сообщил о развертывании северокорейских военных на Курском фронте для участия в войне против Украины. До понедельника ожидается прибытие 5 тысяч элитных солдат КНДР.

Северокорейские солдаты в ближайшее время будут развернуты на Курском фронте для участия в боевых действиях против украинских войск, фактически втягивая Северную Корею в конфликт. Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

По нашей информации, северокорейские солдаты в эти дни будут развернуты на Курском фронте и начнут воевать против наших войск. Это свидетельствует о том, что Северная Корея участвует в войне. Это шаг, который свидетельствует о том, что де-факто Северная Корея участвует в этой войне

- сказал Ермак.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы западные союзники серьезно изучили эту новую реальность, а НАТО приняло конкретные решения.

По словам Ермака пока что, точной информации о количестве солдат нет, но они уже готовы участвовать в боевых действиях.

Я жду более детальной информации об их численности, прежде чем называть конкретные цифры. Мы знаем, что они уже находятся на территории россии и готовы участвовать в боевых действиях, это подтверждают наши союзники и об этом говорит москва. Но они, безусловно, полностью меняют политический сценарий и смысл войны, вызванной российской агрессией

- сказал глава Офиса Президента. 

Также он добавил, что де-факто Северная Корея участвует в этом конфликте, а де-юре официального объявления войны со стороны Пхеньяна не было.

Напомним 

К понедельнику, 28 октября, ожидается, что в курскую область рф перебросят 5 тыс. северокорейских солдат, которые являются частью элитного подразделения. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
natoNATO
severnaya-koreyaСеверная Корея
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина