У курську область до понеділка перекинуть 5 тис. солдатів із КНДР - NYT
Київ • УНН
До понеділка у курську область рф прибуде 5 тисяч північнокорейських військових з елітного підрозділу. Наразі невідомо, яку роль вони відіграватимуть у бойових діях проти України.
До понеділка, 28 жовтня, очікується, що до курської області рф перекинуть 5 тис. північнокорейських солдатів, які є частиною елітного підрозділу. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на українського посадовця, передає УНН.
Деталі
Як повідомили виданню один український і два американські чиновники, кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули в курську область на заході росії, де, як очікується, вони візьмуть участь у майбутньому російському контрнаступі.
Джерело повідомляє, що північнокорейські війська ще не вступили в бій, і поки що незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть.
Яка б не була їхня роль, заявили чиновники, будь-який значний контингент північнокорейських військ дасть змогу росії тримати більше своїх сил на сході України, де вони зможуть зосередитися на захопленні якомога більшої частини української території до настання суворої зимової погоди.
У середу перші північнокорейські війська приїхали в курську область, і відтоді щодня прибувають тисячі нових солдатів. Високопоставлений український чиновник, обізнаний про пересування військ, сказав, що до понеділка очікується збір до 5000 північнокорейських солдатів
За словами чиновників, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх доставляють із владивостока транспортними літаками Іл-76 на військовий аеродром на заході росії, а потім відправляють у зону бойових дій.
За словами українського чиновника, були неоднозначні сигнали про те, чи будуть відправлені додаткові північнокорейські війська для участі в бойових діях на українській території. Наразі вони концентруються тільки в курській області.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в бойових діях.
ГУР повідомляло, що чисельність перекинутих у росію північнокорейських військових зараз складає близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.
"Це серйозно, і це викликає подальшу ескалацію": Шольц про відправлення військ КНДР до рф26.10.24, 11:54 • 54781 перегляд