Зеленский раскрыл сроки появления северокорейских военных на фронте

Уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены россией в Украине в боевых действиях, заявил Президент Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, сообщает УНН.

По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг россии, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни - заявил Президент.

Как указал Зеленский, мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира, добавил глава государства.

Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию - подчеркнул Зеленский.

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"Ситуация на фронте сейчас, особое внимание - Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям. В Донецкой области трудно, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта", - указал Президент.

Отдельно, по словам Зеленского, говорили о Курской операции. "Реализуем наши задачи. Буферная зона на российской территории защищает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", - рассказал глава государства.

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