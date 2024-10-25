Зеленский раскрыл сроки появления северокорейских военных на фронте

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Президент заявил о применении КНДР военных в боевых действиях в Украине 27-28 октября. Зеленский призвал мировых лидеров к принципиальной реакции на эскалацию со стороны рф и КНДР.

 Уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены россией в Украине в боевых действиях, заявил Президент Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, сообщает УНН

По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг россии, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни

- заявил Президент. 

Как указал Зеленский, мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира, добавил глава государства. 

Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию

- подчеркнул Зеленский. 

Зеленский также заслушал доклад Сырского по ситуации на всех боевых направлениях

"Ситуация на фронте сейчас, особое внимание - Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям. В Донецкой области трудно, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта", - указал Президент. 

Отдельно, по словам Зеленского, говорили о Курской операции. "Реализуем наши задачи. Буферная зона на российской территории защищает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", - рассказал глава государства. 

Среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала: в рф перебросили 12 тыс. военных КНДР - разведка24 октября 2024, 16:05 • 17784 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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