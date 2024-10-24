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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала: в рф перебросили 12 тыс. военных КНДР - разведка

Киев  •  УНН

16:05 • 7802 просмотра

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На территории рф находится около 12 тысяч северокорейских военных, включая 500 офицеров и 3 генерала. Каждому солдату ежемесячно выделяют 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

Численность переброшенных на россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Об этом сообщили в ГУР, передает УНН.

По данным разведки, ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР москва назначила заместителя министра обороны рф юнус-бека евкурова.  

"Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

В кремле возлагают немалые надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", - говорится в сообщении.

"Они будут законной целью ВСУ": Белый дом подтвердил отправку 3000 военных в КНДР23 октября 2024, 21:53 • 91079 просмотров

Добавим

Ранее в ГУР сообщили, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны - в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в курской области РФ.

Подготовка прибывших в россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - "барановский" (уссурийск), "донгуз" (улан-удэ), "екатеринославский" (екатеринславка), 248-й (князе-волконское) и 249-й (сергеевка).

На слаживание военных из Северной Кореи, которых россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель, резюмировали в разведке.

В НАТО подтвердили присутствие войск КНДР в россии23 октября 2024, 19:54 • 58630 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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