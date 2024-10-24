Среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала: в рф перебросили 12 тыс. военных КНДР - разведка
Киев • УНН
На территории рф находится около 12 тысяч северокорейских военных, включая 500 офицеров и 3 генерала. Каждому солдату ежемесячно выделяют 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.
Численность переброшенных на россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Об этом сообщили в ГУР, передает УНН.
По данным разведки, ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР москва назначила заместителя министра обороны рф юнус-бека евкурова.
"Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.
В кремле возлагают немалые надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", - говорится в сообщении.
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Ранее в ГУР сообщили, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны - в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в курской области РФ.
Подготовка прибывших в россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - "барановский" (уссурийск), "донгуз" (улан-удэ), "екатеринославский" (екатеринславка), 248-й (князе-волконское) и 249-й (сергеевка).
На слаживание военных из Северной Кореи, которых россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель, резюмировали в разведке.
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