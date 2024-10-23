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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАТО подтвердили присутствие войск КНДР в россии

В НАТО подтвердили присутствие войск КНДР в россии

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 19:54  •  3282 просмотра

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Страны НАТО подтвердили доказательства присутствия северокорейских войск в россии.

Страны-члены НАТО подтвердили в среду доказательства того, что Северная Корея направила военных в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла Deutsche Welle, пишет УНН.

Члены Альянса подтвердили доказательства развертывания войск КНДР в России. Если этим войскам придется воевать в Украине, это будет означать значительное усиление поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь рф на линии фронт

- отметила пресс-секретарь.

Дополнение

Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин тоже заявил, что США имеют доказательства пребывания военных КНДР в рф, но не знает, что именно они там будут делать.

Так же перед тем об отправке нескольких тысяч северокорейских военных в рф сообщали в Сеуле и Киеве. В Южной Корее заявили сегодня, что Северная Корея отправила в россию уже три тысячи своих солдат, а к декабрю развернет 10 тысяч. 

Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в России. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика