У росії можуть готувати дві бригади по 6 тис. північнокорейських військових. Потрібна реакція партнерів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.
У росії триває підготовка військових із Північної Кореї. А загальна кількість залучених військовослужбовців досягає 12 тисяч осіб, з яких можуть сформувати дві бригади. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
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Президент зазначив, що заслухав кілька доповідей головкома Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті і перспектив на найближчий час. Зокрема, обговорювалося залучення військових з КНДР. За словами президента, триває підготовка двох підрозділів - двох бригад по 6 тисяч військових з Північної Кореї.
Маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. Це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери
Він подякував країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.
Ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити росію та її спільників. Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. Якщо росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати росію до миру, насправді допомагає путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами
Нагадаємо
Прибуття військових із КНДР на військову базу росії в приморському краї вже зафіксоване на відео. Імовірно, це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі сергіївка.
Мова не про найманців з КНДР, а про регулярні війська для залучення до війни - Сибіга17.10.24, 17:54 • 15813 переглядiв