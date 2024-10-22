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У росії можуть готувати дві бригади по 6 тис. північнокорейських військових. Потрібна реакція партнерів - Зеленський

Київ • УНН

 • 30613 перегляди

Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.

У росії можуть готувати дві бригади по 6 тис. північнокорейських військових. Потрібна реакція партнерів - Зеленський

У росії триває підготовка військових із Північної Кореї. А загальна кількість залучених військовослужбовців досягає 12 тисяч осіб, з яких можуть сформувати дві бригади. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Президент зазначив, що заслухав кілька доповідей головкома Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті і перспектив на найближчий час. Зокрема, обговорювалося залучення військових з КНДР. За словами президента, триває підготовка двох підрозділів - двох бригад по 6 тисяч військових з Північної Кореї.

Маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. Це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери

- сказав Зеленський.

Він подякував країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.

Ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити росію та її спільників. Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. Якщо росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати росію до миру, насправді допомагає путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Прибуття військових із КНДР на військову базу росії в приморському краї вже зафіксоване на відео. Імовірно, це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі сергіївка.

Мова не про найманців з КНДР, а про регулярні війська для залучення до війни - Сибіга17.10.24, 17:54 • 15813 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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