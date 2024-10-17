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Мова не про найманців з КНДР, а про регулярні війська для залучення до війни - Сибіга

Київ • УНН

 • 15813 перегляди

Міністр Сибіга заявив, що КНДР готує не найманців, а регулярні війська для війни в Україні. Це загрожує ескалацією конфлікту, тому Україна закликає партнерів посилити санкції та військову допомогу.

Мова не про найманців з КНДР, а про регулярні війська для залучення до війни - Сибіга

Мова йде не про найманців з Північної Кореї, а про повноцінні військові підрозділи, регулярні війська КНДР для залучення до війни проти України. 

Про це заявив міністрів закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції,  та наголосив, що це зростання загроз масштабування війни, передає кореспондент УНН.

За інформацією наших спецслужб, наших розвідувальних органів, мова йде не про найманців північнокорейських, які братимуть участь у збройній агресії росії проти України, а про повноцінні військові підрозділи, регулярні війська Північної Кореї. Це означає ескалацію війни проти України, це зростання загроз масштабування цієї війни й переростання відповідно в більші масштаби. Це насправді загрозлива ситуація, яка вимагає твердої реакції світу

- заявив Сибіга. 

Він зазначив, що те саме  можна  говорити про постачання балістичних ракет Іраном, наприклад, тому що це ті речі, які можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою, які можуть виступати чинником певної докорінної зміни. Сибіга наголосив, що потрібні додаткові санкції, нарощування військової допомоги Україні.

Я б хотів наголосити про необхідність й ми закликаємо наших партнерів прийняти вже зараз рішення про застосування Україною далекобійної зброї по військових цілях на території рф

 - сказав Сибіга.

Зеленський: українська розвідка фіксує передачу з КНДР до росії не лише зброї, а й людей16.10.24, 14:23 • 13592 перегляди

Доповнення

16 жовтня Зеленський повідомляв, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.

Джерела УНН повідомляли, що росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Повідомлялося, що цей батальйон ймовірно може бути залучений неподалік курська та суджі.

Також джерела повідомляли, що з позицій на кордоні брянської та курської областей росії вже втекли 18 військових з Північної Кореї.

Окрім того, ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що на Далекому Сході рф для війни в Україні готують понад 10 тис. солдатів з КНДР.

17 жовтня Президент Зеленський заявив, що КНДР готує контингент для війни проти України й він говорив про це з США. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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