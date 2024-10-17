Мова не про найманців з КНДР, а про регулярні війська для залучення до війни - Сибіга

Мова йде не про найманців з Північної Кореї, а про повноцінні військові підрозділи, регулярні війська КНДР для залучення до війни проти України.

Про це заявив міністрів закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції, та наголосив, що це зростання загроз масштабування війни, передає кореспондент УНН.

За інформацією наших спецслужб, наших розвідувальних органів, мова йде не про найманців північнокорейських, які братимуть участь у збройній агресії росії проти України, а про повноцінні військові підрозділи, регулярні війська Північної Кореї. Це означає ескалацію війни проти України, це зростання загроз масштабування цієї війни й переростання відповідно в більші масштаби. Це насправді загрозлива ситуація, яка вимагає твердої реакції світу