На Далекому Сході рф для війни в Україні готують понад 10 тис. солдатів з КНДР - джерела
Київ • УНН
На Далекому Сході рф проходить підготовка понад 10 тисяч солдатів з КНДР для участі у війні проти України. Їх планують перекинути на прикордонні території та використати для ротації російських сил.
На Далекому Сході росії проходить підготовка понад 10 тисяч північнокорейських військових для участі у війні проти України. Про це "Суспільне" повідомляє з посиланням на джерела у розвідці, передає УНН.
Як повідомляють джерела, на Далекому Сході рф зараз проходить підготовка північнокорейських військових для участі у війні проти України. Йдеться про понад 10 тисяч солдатів.
За даними джерел, військових з КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх готують і для ротації російських сил, щоб вивільнити їхній особовий склад.
Доповнення
Джерела УНН повідомляли, що росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Повідомлялося, що цей батальйон ймовірно може бути залучений неподалік курська та суджі.
Також джерела повідомляли, що з позицій на кордоні брянської та курської областей росії вже втекли 18 військових з Північної Кореї.