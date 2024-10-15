Уже 18 військових з КНДР втекли з позицій на кордоні брянської та курської областей - джерела
Київ • УНН
З позицій на кордоні брянської та курської областей втекли 18 військових з Північної Кореї, кажуть джерела.
З позицій на кордоні брянської та курської областей росії вже втекли 18 військових з Північної Кореї. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
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Співрозмовник УНН, підтвердив, що вже 18 військових з КНДР втекли з позицій на кордоні брянської та курської областей.
Доповнення
Джерела УНН повідомляли, що росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Повідомлялося, що цей батальйон ймовірно може бути залучений неподалік курська та суджі.