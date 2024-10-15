рф формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР - джерела
Київ • УНН
Росія створює "особливий бурятський батальйон" з громадян Північної Кореї чисельністю до 3000 осіб. Це відбувається на тлі ратифікації договору про стратегічне партнерство між РФ і КНДР.
росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Співрозмовник УНН розповів, що на базі 11 ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий "особливий бурятський батальйон", який укомплектований громадянами КНДР.
Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб.
Відбувається процес забезпечення батальйону озброєнням. Він ймовірно може бути залучений неподалік Курську та Суджі
Доповнення
В понеділок, 14 жовтня, президент рф володимир путін вніс на розгляд держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф і КНДР.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та КНДР, яку вніс у держдуму диктатор володимир путін напередодні, де-факто означає створення військового альянсу. Це дозволить росії спростити постачання північнокорейської зброї та робити це відкрито.
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