рф формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР - джерела

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6182 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 16343 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32751 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47992 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82625 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66982 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79151 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94060 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87416 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179372 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12276 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10907 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10266 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4552 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5954 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32751 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179372 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335196 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268961 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2152 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47992 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18524 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23639 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29290 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

рф формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР - джерела

Київ • УНН

 • 12676 перегляди

Росія створює "особливий бурятський батальйон" з громадян Північної Кореї чисельністю до 3000 осіб. Це відбувається на тлі ратифікації договору про стратегічне партнерство між РФ і КНДР.

рф формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР - джерела

росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Співрозмовник УНН розповів, що на базі 11 ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий "особливий бурятський батальйон", який укомплектований громадянами КНДР.

Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб.

Відбувається процес забезпечення батальйону озброєнням. Він ймовірно може бути залучений неподалік Курську та Суджі

- повідомило джерело.

Доповнення

В понеділок, 14 жовтня, президент рф володимир путін вніс на розгляд держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф і КНДР. 

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та КНДР, яку вніс у держдуму диктатор володимир путін напередодні, де-факто означає створення військового альянсу. Це дозволить росії спростити постачання північнокорейської зброї та робити це відкрито. 

Зеленський про засідання Ставки: розвідка доповіла про плани росії на зиму та посилення співпраці рф з КНДР 14.10.24, 19:03 • 15529 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Північна Корея
Володимир Зеленський
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72