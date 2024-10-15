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Ратифікація договору про партнерство між рф та Північною Кореєю: в ЦПД при РНБО пояснили, що вона означає для України

Київ • УНН

 • 15445 перегляди

Росія ратифікує договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Це дозволить РФ спростити постачання північнокорейської зброї та створити військовий альянс проти Заходу.

Ратифікація договору про партнерство між рф та Північною Кореєю: в ЦПД при РНБО пояснили, що вона означає для України

Ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та КНДР, яку вніс у держдуму диктатор володимир путін напередодні, де-факто означає створення військового альянсу. Це дозволить росії спростити постачання північнокорейської зброї та робити це відкрито.  Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН

Деталі

В ЦПД при РНБО нагадали, що російський диктатор володимир путін вніс до держдуми на ратифікацію договір про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та Північною Кореєю, підписаний у червні під час його візиту до Пхеньяна.

 Цей договір де-факто означає створення військового альянсу, оскільки включає пункт про надання допомоги "усіма наявними засобами" у разі нападу на одну з країн-учасниць. Законодавче закріплення домовленостей з КНДР дозволить росії спростити постачання північнокорейської зброї та робити це відкрито, а також об’єднати зусилля для обходу західних санкцій

- вважають у ЦПД при РНБО.

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Також у Центрі вказала, що  характерно, що путін ініціює ратифікацію договору на тлі заяв про присутність північнокорейських військових в армії рф, що по суті означає долучення КНДР до війни на боці росії. Таким чином він сигналізує про посилення глобального альянсу проти Заходу. 

"Нарощуючи співпрацю з державами-ізгоями та терористичними режимами, рф продовжує підривати основи глобальної безпеки", - наголосили в ЦПД при РНБО.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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