путін вніс до держдуми законопроєкт щодо ратифікації договору про стратегічне партнерство росії з КНДР
Київ • УНН
Президент РФ подав до Держдуми законопроект про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР. Документ передбачає військову допомогу у разі нападу на одну зі сторін.
В понеділок, 14 жовтня, президент рф володимир путін вніс на розгляд держдуми законопроект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф і КНДР. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Документом передбачається ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між російською федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою, підписаного у Пхеньяні 19 червня 2024 року з метою поглиблення партнерства та стратегічної взаємодії щодо широкого спектру напрямків.
Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між рф і КНДР передбачає військову та іншу допомогу однієї з країн у разі нападу на іншу.
Зокрема, у статті 4 договору зазначається, що "у разі якщо одна із Сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша Сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма, хто є в ній розпорядженні коштами відповідно до статті 51 Статуту ООН та згідно із законодавством російської федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки".
Доповнення
Влітку УНН писав, що під час візиту президента рф володимира путіна до Пхеньяну Північна Корея і росія підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський попередив про посилення союзу між Росією та Північною Кореєю, включаючи передачу військових. Зеленський наголосив на необхідності збільшення тиску на агресора та недопущення більшої війни.