Пхеньян передає військових для армії рф: Зеленський попередив про посилення співпраці росії та КНДР

росія активно нарощує співпрацю з Північною Кореєю. Йдеться не лише про зброю, а й про передачу військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Ми бачимо, що нарощується союзництво між росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта

За його словами, Україна критично потребує розвитку відносин з партнерами, зокрема цього потребує ситуація на фронті.

Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни