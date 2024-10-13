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Пхеньян передає військових для армії рф: Зеленський попередив про посилення співпраці росії та КНДР

Київ • УНН

 • 37158 перегляди

Президент України заявив про посилення союзу між Росією та Північною Кореєю, включаючи передачу військових. Зеленський наголосив на необхідності збільшення тиску на агресора та недопущення більшої війни.

Пхеньян передає військових для армії рф: Зеленський попередив про посилення співпраці росії та КНДР

росія активно нарощує співпрацю з Північною Кореєю. Йдеться не лише про зброю, а й про передачу військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Ми бачимо, що нарощується союзництво між росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта

- заявив Зеленський. 

За його словами, Україна критично потребує розвитку відносин з партнерами, зокрема цього потребує ситуація на фронті. 

Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни

- наголошує президент. 

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія прагне залучити військових з Північної Кореї до охорони своїх кордонів, оскільки строковики показали низькі результати у реальних боях проти України. 

Володимир Омельченко

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