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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росія планує залучити військових КНДР для охорони своїх кордонів - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 21783 перегляди

Росія прагне залучити військових з Північної Кореї для охорони своїх кордонів через низькі результати строковиків у боях проти України. Це заява керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

росія планує залучити військових КНДР для охорони своїх кордонів - Центр протидії дезінформації

росія прагне залучити військових з Північної Кореї до охорони своїх кордонів, оскільки строковики показали низькі результати у реальних боях проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН

Деталі

Історія про підготовку ворогом військових КНДР - це історія про спробу в майбутньому поставити корейців охороняти кордон РФ в підкріплення прикордонникам і окремим строковикам

- впевнений Коваленко. 

За його словами, росія побачила в Курській області, що фсб, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики не здатні воювати якісно.

Умовно, путін хоче, аби в полон якщо що потрапляли корейці

- підсумував керівник ЦПД. 

Нагадаємо

У Центрі протидії дезінформації заявили, що північна корея відправила інженерні підрозділи в Україну для контролю за використанням своєї зброї російською армією.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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