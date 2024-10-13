росія планує залучити військових КНДР для охорони своїх кордонів - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
Росія прагне залучити військових з Північної Кореї для охорони своїх кордонів через низькі результати строковиків у боях проти України. Це заява керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.
росія прагне залучити військових з Північної Кореї до охорони своїх кордонів, оскільки строковики показали низькі результати у реальних боях проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
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Історія про підготовку ворогом військових КНДР - це історія про спробу в майбутньому поставити корейців охороняти кордон РФ в підкріплення прикордонникам і окремим строковикам
За його словами, росія побачила в Курській області, що фсб, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики не здатні воювати якісно.
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У Центрі протидії дезінформації заявили, що північна корея відправила інженерні підрозділи в Україну для контролю за використанням своєї зброї російською армією.