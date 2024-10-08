північна корея вже направила підрозділи в Україну, які наглядають за зброєю кндр - ЦПД РНБО

Пхеньян направив своїх військових до України. Йдеться про інженерні підрозділи, які здійснюють нагляд за переданою з боку кндр зброєю. Втім деякі посланці кім чен ина вже загинули.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу керівника ЦПД РНБО.

Міноборони Південної Кореї каже, що кндр направить військових до України. Вже направила. Я розповідав, що військові кндр в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією. Деякі вже загинули – зазначив Андрій Коваленко.

Посадовець також зазначив, що "самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму".

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УНН раніше передавав, що міністр оборони Південної Кореї заявив про ймовірність відправки з боку кндр своїх регулярних військ для підтримки російської агресії в Україні.