північна корея вже направила підрозділи в Україну, які наглядають за зброєю кндр - ЦПД РНБО
Київ • УНН
північна корея відправила інженерні підрозділи в Україну для контролю за використанням своєї зброї російською армією. Деякі північнокорейські військові вже загинули, а боєприпаси та ракети KN23 виявилися низької якості.
Пхеньян направив своїх військових до України. Йдеться про інженерні підрозділи, які здійснюють нагляд за переданою з боку кндр зброєю. Втім деякі посланці кім чен ина вже загинули.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу керівника ЦПД РНБО.
Міноборони Південної Кореї каже, що кндр направить військових до України. Вже направила. Я розповідав, що військові кндр в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією. Деякі вже загинули
Посадовець також зазначив, що "самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму".
Нагадаємо
УНН раніше передавав, що міністр оборони Південної Кореї заявив про ймовірність відправки з боку кндр своїх регулярних військ для підтримки російської агресії в Україні.