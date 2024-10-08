Чисельність зс рф в Україні можуть доповнити солдати кндр - Міноборони Південної Кореї
Київ • УНН
Міністр оборони Південної Кореї заявив про ймовірність відправки кндр своїх регулярних військ в Україну для підтримки російської агресії.
За данними Міноборони Південної Кореї, кндр, ймовірно, направить членів своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку російських військ.
Пише УНН із посиланням на Yonhap News Agency.
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Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною
Відповідна заява пролунала в той час, коли північна корея прагне зміцнити зв'язки з росією. Про це свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером кім чен ином і президентом росії володимиром путіним на переговорах на вищому рівні в червні 2024 року.
Більше того, за південнокорейською інформацією, північнокорейські найманці майже напевно вже пліч-о-пліч із російськими агресорами діють на території України.
"Досить імовірно", що українські повідомлення про шість північнокорейських військовослужбовців, убитих на сході України, є правдивими, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хьон у вівторок у парламенті в Сеулі.
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