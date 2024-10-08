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Чисельність зс рф в Україні можуть доповнити солдати кндр - Міноборони Південної Кореї

Чисельність зс рф в Україні можуть доповнити солдати кндр - Міноборони Південної Кореї

Київ • УНН

 • 45385 перегляди

Міністр оборони Південної Кореї заявив про ймовірність відправки кндр своїх регулярних військ в Україну для підтримки російської агресії.

За данними Міноборони Південної Кореї, кндр, ймовірно, направить членів своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку російських військ.

Пише УНН із посиланням на Yonhap News Agency.

Деталі

Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною

- заявив міністр оборони Кім Йонг Хен законодавцям під час парламентських слухань.

Відповідна заява пролунала в той час, коли північна корея прагне зміцнити зв'язки з росією. Про це свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером кім чен ином і президентом росії володимиром путіним на переговорах на вищому рівні в червні 2024 року.

Більше того, за південнокорейською інформацією, північнокорейські найманці майже напевно вже пліч-о-пліч із російськими агресорами діють на території України.

"Досить імовірно", що українські повідомлення про шість північнокорейських військовослужбовців, убитих на сході України, є правдивими, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хьон у вівторок у парламенті в Сеулі.

Нагадаємо

Південна Корея попереджає про можливі ядерні випробування КНДР перед виборами в США.

Коваленко пояснив присутність військових КНДР на Донеччині05.10.24, 15:25 • 30194 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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