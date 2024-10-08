Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи
Киев • УНН
Министр обороны Южной Кореи заявил о вероятности отправки кндр своих регулярных войск в Украину для поддержки российской агрессии.
По данным Минобороны Южной Кореи, КНДР, вероятно, направит членов своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку российских войск.
Пишет УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.
Детали
Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания очень вероятна
Соответствующее заявление прозвучало в то время, когда северная корея стремится укрепить связи с россией. Об этом свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне, подписанное северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне 2024 года.
Более того, по южнокорейской информации, северокорейские наемники почти наверняка уже бок о бок с российскими агрессорами действуют на территории Украины.
«Весьма вероятно», что украинские сообщения о шести северокорейских военнослужащих, убитых на востоке Украины, являются правдивыми, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хён во вторник в парламенте в Сеуле.
Напомним,
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