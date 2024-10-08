Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи

По данным Минобороны Южной Кореи, КНДР, вероятно, направит членов своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку российских войск.

Пишет УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.

Детали

Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания очень вероятна - заявил министр обороны Ким Йонг Хен законодателям во время парламентских слушаний.

Соответствующее заявление прозвучало в то время, когда северная корея стремится укрепить связи с россией. Об этом свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне, подписанное северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне 2024 года.

Более того, по южнокорейской информации, северокорейские наемники почти наверняка уже бок о бок с российскими агрессорами действуют на территории Украины.

«Весьма вероятно», что украинские сообщения о шести северокорейских военнослужащих, убитых на востоке Украины, являются правдивыми, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хён во вторник в парламенте в Сеуле.

Напомним,

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