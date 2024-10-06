Південна Корея попереджає про можливі ядерні випробування КНДР перед виборами в США

Північна Корея може провести ядерні випробування напередодні виборів президента США. Про це заявив президента Південної Кореї Юн Сук Йоль, передає Euronews, пише УНН.

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Лідер Сеулу підкреслив, що нещодавнє розкриття Північною Кореєю ядерного об'єкта, швидше за все, було спробою привернути увагу Вашингтона напередодні виборів 5 листопада.

Схоже, що Північна Корея нещодавно оприлюднила свій ядерний об’єкт, щоб привернути увагу Сполучених Штатів і міжнародної спільноти напередодні президентських виборів у США, і цілком імовірно, що Північна Корея здійснить додаткові провокації, такі як ядерні випробування і запусків міжконтинентальних балістичних ракет - попередив Юн.

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Президент Південної Кореї не уточнив, чи виявила його країна будь-які підозрілі дії в Північній Кореї, які вказують на підготовку до випробувань ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет.

Проте він запевнив, що Південна Корея уважно стежить за переміщеннями Північної Кореї через об'єднані засоби розвідки та спостереження Південної Кореї та США.

Доповнення

Розголошення ядерного майданчика сталось 13 вересня. Це було перше в Північній Кореї відкриття заводу з виробництва збагаченого урану після того, як країна показала його на своєму головному ядерному комплексі в Йонбені американським вченим на чолі з фізиком-ядерником Зігфрідом Геккером у 2010 роц

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї заявив про необхідність удосконалення ядерного потенціалу країни. Кім Чен Ин наголосив на важливості підготовки до ефективного використання ядерної зброї для забезпечення національної безпеки.