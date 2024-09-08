Кім Чен Ин анонсує посилення військово-морської потужності КНДР
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї заявив про підготовку до введення в експлуатацію великих надводних кораблів та підводних човнів.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на необхідності посилення військово-морської потужності країни. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
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Лідер Північної Кореї заявив, що країна готується до введення в експлуатацію великих надводних кораблів та підводних човнів, які не можуть бути обслуговані на існуючих базах.
Тепер, коли незабаром ми матимемо великі надводні військові кораблі та підводні човни, які не можуть бути закріплені існуючими засобами для швартування військових кораблів, будівництво військово-морської бази для експлуатації новітніх великих військових кораблів стало актуальним завданням