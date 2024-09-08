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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР

Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 23:50  •  1706 просмотра

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Лидер Северной Кореи заявил о подготовке к вводу в эксплуатацию крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил необходимость усиления военно-морской мощи страны. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Лидер Северной Кореи заявил, что страна готовится к вводу в эксплуатацию крупных надводных кораблей и подводных лодок, которые не могут быть обслужены на существующих базах.

Теперь, когда вскоре мы будем иметь большие надводные военные корабли и подводные лодки, которые не могут быть закреплены существующими средствами для швартовки военных кораблей, строительство военно-морской базы для эксплуатации новейших больших военных кораблей стало актуальной задачей

- заявил Ким Чен Ын во время экскурсии по строительной площадке новой военно-морской базы.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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