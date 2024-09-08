Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи заявил о подготовке к вводу в эксплуатацию крупных надводных кораблей и подводных лодок.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил необходимость усиления военно-морской мощи страны. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
Лидер Северной Кореи заявил, что страна готовится к вводу в эксплуатацию крупных надводных кораблей и подводных лодок, которые не могут быть обслужены на существующих базах.
Теперь, когда вскоре мы будем иметь большие надводные военные корабли и подводные лодки, которые не могут быть закреплены существующими средствами для швартовки военных кораблей, строительство военно-морской базы для эксплуатации новейших больших военных кораблей стало актуальной задачей