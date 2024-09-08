Ким Чен Ын анонсирует усиление военно-морской мощи КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил необходимость усиления военно-морской мощи страны. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Лидер Северной Кореи заявил, что страна готовится к вводу в эксплуатацию крупных надводных кораблей и подводных лодок, которые не могут быть обслужены на существующих базах.