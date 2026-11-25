Несколько украинских банков с депозитным портфелем физических лиц до 2 млрд грн за последние две недели повысили процентные ставки по гривневым вкладам. Об этом сообщает издание "Минфин", пишет УНН.

Детали

С 23 октября по 24 ноября Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) продемонстрировал снижение по вкладам в гривнах, долларах и евро. Вместе с тем во второй половине ноября банки начали постепенно повышать доходность краткосрочных гривневых депозитов.

Самыми выгодными среди гривневых вкладов по показателю UIRD остаются депозиты на 9 месяцев — 14,79% годовых. Ставки по полугодовым вкладам составляют 14,65%, годовым — 14,23%, а трехмесячным — 14,13%.

Доходность долларовых депозитов в зависимости от срока колеблется от 0,79% до 1,10% годовых. Владельцы сбережений в евро могут рассчитывать на ставки от 0,31% до 0,41%.

Почему банки снижают депозитные ставки

Одной из причин падения доходности вкладов стало изменение Нацбанком правил размещения трехмесячных депозитных сертификатов в августе 2026 года. Финансовые учреждения теперь конкурируют между собой за возможность приобрести эти сертификаты, предлагая более низкие ставки.

В результате банки получают меньше доходов от размещения свободных средств, что сдерживает рост процентов по депозитам населения.

С середины октября до середины ноября средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам на приобретение трехмесячных депозитных сертификатов НБУ снизилась на 0,55 процентного пункта.

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