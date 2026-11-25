Украинские банки повысили ставки по гривневым депозитам — сколько украинцы могут на этом заработать
Киев • УНН
Украинские банки начали повышать ставки по краткосрочным гривневым вкладам. Самая высокая доходность девятимесячных депозитов — 14,79% годовых.
Несколько украинских банков с депозитным портфелем физических лиц до 2 млрд грн за последние две недели повысили процентные ставки по гривневым вкладам. Об этом сообщает издание "Минфин", пишет УНН.
Детали
С 23 октября по 24 ноября Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) продемонстрировал снижение по вкладам в гривнах, долларах и евро. Вместе с тем во второй половине ноября банки начали постепенно повышать доходность краткосрочных гривневых депозитов.
Самыми выгодными среди гривневых вкладов по показателю UIRD остаются депозиты на 9 месяцев — 14,79% годовых. Ставки по полугодовым вкладам составляют 14,65%, годовым — 14,23%, а трехмесячным — 14,13%.
Доходность долларовых депозитов в зависимости от срока колеблется от 0,79% до 1,10% годовых. Владельцы сбережений в евро могут рассчитывать на ставки от 0,31% до 0,41%.
Почему банки снижают депозитные ставки
Одной из причин падения доходности вкладов стало изменение Нацбанком правил размещения трехмесячных депозитных сертификатов в августе 2026 года. Финансовые учреждения теперь конкурируют между собой за возможность приобрести эти сертификаты, предлагая более низкие ставки.
В результате банки получают меньше доходов от размещения свободных средств, что сдерживает рост процентов по депозитам населения.
С середины октября до середины ноября средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам на приобретение трехмесячных депозитных сертификатов НБУ снизилась на 0,55 процентного пункта.
Кредиты растут, риски усиливаются: что происходит с банковской системой Украины20.11.26, 11:43 • 4848 просмотров