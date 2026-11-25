Министр обороны Украины Евгений Хмара получил двух новых заместителей — Евгения Мойсюка и Валерия Пойду, передает УНН.

Кабинетом министров назначены:

— Евгений Мойсюк заместителем министра обороны Украины;

— Валерий Пойда заместителем министра обороны Украины.

Что известно о новых заместителях Евгения Хмары

Как сообщили в Минобороны, Евгений Мойсюк будет отвечать на должности за несколько ключевых направлений, среди которых:

• стратегическое развитие возможностей Сил обороны: планирование должно учитывать боевой опыт, реальные потребности военнослужащих и изменения характера современной войны. В частности, для оперативного согласования приоритетов заместитель министра будет координировать взаимодействие Минобороны с Верховной Радой и правительством.

• подготовка территории государства к обороне: координация работы с регионами для усиления их готовности к отражению вооруженной агрессии. Каждый регион должен быть полноценной частью единой системы устойчивости государства.

Евгений Мойсюк уже имеет опыт работы на должностях заместителя Главнокомандующего ВСУ и заместителя министра обороны. Непосредственно командовал войсками и их обеспечением. Руководил разработкой нормативных актов, системы рекрутинга, мобилизации и военного образования, построением модели военной карьеры и армии будущего — сообщили в ведомстве.

Валерий Пойда на новой должности будет отвечать за развитие оборонных инноваций и центров компетенций в структуре Минобороны.

Главная задача — сократить путь от запроса военнослужащих до внедрения технологий на фронте. Для этого необходимо усилить взаимодействие между боевыми подразделениями, разработчиками и структурами Министерства — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Валерий Пойда имеет значительный опыт в противовоздушной обороне. Во время полномасштабного вторжения защищал украинское небо на разных направлениях фронта. В 2026 году ему присвоено звание Героя Украины.