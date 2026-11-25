Хайден Панеттьери

Зак Хикерсон — брат бойфренда Хайден Панеттьери, который был рядом с ней в момент её смерти, — рассказал о последних минутах её жизни в откровенном интервью изданию TMZ, передаёт УНН.

Детали

Зак рассказал, как пришёл в жильё, арендованное через Airbnb, где в тот день остановились Хайден и Брайан Хикерсон, а также описал разыгравшуюся там трагедию.

По словам Зака, сначала он не заподозрил ничего странного, увидев Хайден, которая сидела, скрестив ноги, и наклонившись вперёд. Однако он забеспокоился, когда подсел к ней, а она даже не пошевелилась.

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Он сказал об этом Брайану. Когда тот поднял Хайден, Зак увидел, что её лицо стало фиолетовым, — и понял, что произошло что-то ужасное.

Зак рассказывает, что сразу позвонил в службу спасения (911) и начал проводить сердечно-лёгочную реанимацию своей близкой подруге. Вскоре прибыли медики и взяли оказание помощи на себя; Заку оставалось лишь наблюдать и молиться, пока они пытались спасти ей жизнь. Он добавляет, что Брайан был в отчаянии и не мог поверить в происходящее.

В конце концов, когда медики констатировали смерть Хайден, Зак стоял на коленях у её ног и молился. После этого он попрощался с ней и вышел из дома.

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Как известно, правоохранители признали смерть Хайден несчастным случаем в результате передозировки наркотиками: в её организме были обнаружены четыре вещества, в том числе фентанил.

Весь Голливуд почтил память покойной звезды, тогда как Брайан и Зак столкнулись с волной критики — как со стороны знакомых Хайден, так и со стороны её поклонников.

Зак также поделился планами почтить память Хайден, создав фонд для помощи людям, страдающим от наркотической зависимости. Он привёл притчу, которая, по его мнению, лучше всего описывает то, какой он запомнил покойную звезду.

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