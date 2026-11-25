Гайден Панеттьєрі

Зак Хікерсон — брат хлопця Гайден Панеттьєрі, який був поруч із нею в момент її смерті, — розповів про останні хвилини її життя у відвертому інтерв’ю виданню TMZ, передає УНН.

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Зак розповів, як прийшов до помешкання, орендованого через Airbnb, де того дня зупинилися Гайден і Браян Хікерсон, а також описав трагедію, що там розігралася.

За словами Зака, спершу він не запідозрив нічого дивного, побачивши Гайден, яка сиділа, схрестивши ноги, і схилилася вперед. Однак він занепокоївся, коли підсів до неї, а вона навіть не поворухнулася.

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Він сказав про це Браяну. Коли той підняв Гайден, Зак побачив, що її обличчя стало фіолетовим, — і зрозумів, що сталося щось жахливе.

Зак розповідає, що одразу зателефонував у службу порятунку (911) і почав робити серцево-легеневу реанімацію своїй близькій подрузі. Згодом прибули медики й перебрали допомогу на себе; Заку залишалося лише спостерігати й молитися, поки вони намагалися врятувати її життя. Він додає, що Браян був у розпачі й не міг повірити в те, що відбувається.

Зрештою, коли медики констатували смерть Гайден, Зак стояв навколішки біля її ніг і молився. Після цього він попрощався з нею і вийшов із будинку.

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Як відомо, правоохоронці визнали смерть Гайден нещасним випадком унаслідок передозування наркотиками: в її організмі було виявлено чотири речовини, зокрема фентаніл.

Весь Голлівуд вшанував пам’ять покійної зірки, тоді як Браян і Зак зіткнулися з хвилею критики — як з боку знайомих Гайден, так і з боку її шанувальників.

Зак також поділився планами вшанувати пам’ять Гайден, створивши фонд для допомоги людям, які страждають від наркозалежності. Він навів притчу, яка, на його думку, якнайкраще описує те, якою він запам’ятав покійну зірку.

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