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Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Володимир Кличко подав заяву про тимчасову опіку над 11-річною донькою Каєю. Він прагне захистити її спадщину після смерті матері.

Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі

Український боксер Володимир Кличко подав заяву на тимчасову опіку над 11-річною донькою Каєю через місяць після смерті її матері, американської акторки Гайден Панеттьєрі. Це необхідно, щоб захистити майно акторки та забезпечити право доньки на спадщину, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Заяву Кличко подав до суду 24 вересня. Його адвокати наголосили, що призначення має відбутися терміново, оскільки Кая є єдиною спадкоємицею Панеттьєрі та має право на все її майно.

Без негайного призначення для цих цілей існує висока ймовірність того, що майно, що належить до спадщини Гайден, може бути втрачено, пошкоджено або розсіяно

– йдеться у судових документах.

Кличко побоюється за майно Панеттьєрі

У заяві також висловлено занепокоєння через невідому особу, яка нібито мала доступ до будинку акторки перед її смертю. Після смерті Панеттьєрі охорона змінила замки, а дизайнерський одяг та аксесуари перенесли у безпечне місце. Представники Кличка побоюються спроб незаконно привласнити частину спадщини.

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Слухання щодо надання Кличку відповідного статусу призначене на 7 грудня. При цьому він ще з 2018 року мав повну опіку над Каєю.

Панеттьєрі померла у віці 36 років. Її смерть визнали випадковою внаслідок токсичного впливу фентанілу та низки інших речовин. Після смерті акторки Кличко заявляв, що завжди говоритиме доньці про її матір із повагою та намагатиметься зберегти пам'ять про неї.

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Степан Гафтко

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