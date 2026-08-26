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"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Причину смерті 36-річної акторки встановлює розслідування. Її представники спростували спекуляції про можливе передозування.

"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті

Представник американської акторки Хайден Панеттьєрі закликав не поширювати чутки про обставини її смерті, поки триває офіційне розслідування. Заяву оприлюднили 25 серпня після смерті акторки у віці 36 років, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Представник заявив, що люди, які не були близькими до Панеттьєрі, використовують її смерть для поширення пліток і припущень.

Це глибока неповага до її пам'яті та до тих, хто знав і любив її та активно переживає цю величезну втрату

- йдеться у заяві.

Розслідування смерті триває

За даними влади, медики прибули до житлового комплексу в Південній Кароліні після повідомлення про жінку, яка не реагувала. Вони проводили серцево-легеневу реанімацію, однак згодом Панеттьєрі констатували мертвою на місці.

Стали відомі подробиці та попередня причина смерті Гайден Панеттьєрі17.08.26, 18:09 • 27187 переглядiв

Розслідування обставин смерті триває. Представник акторки заявив, що її близькі співпрацюють із правоохоронцями, щоб встановити правду та забезпечити належне розслідування.

Якщо у вас є достовірна інформація, яка може бути корисною, зверніться до правоохоронних органів, а не звертайтеся до соціальних мереж, щоб публічно спекулювати на тему того, чого ви не до кінця розумієте

- заявили представники акторки.

Раніше у ЗМІ з'являлися повідомлення про можливе передозування, однак офіційних висновків щодо причини смерті наразі немає.

Кличко відреагував на смерть Панеттьєрі

Колишній партнер Панеттьєрі Володимир Кличко, з яким вона має 11-річну доньку Кайю, після її смерті заявив, що родина переживає глибокий шок і горе.

Хоча Гейден вже не моя партнерка, вона була важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Кайї. Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту

- заявив Кличко.

Він також пообіцяв зберегти пам'ять про Панеттьєрі та розповідати їхній доньці про її матір з повагою.

Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другом18.08.26, 02:04 • 156654 перегляди

Степан Гафтко

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