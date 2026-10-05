Мальдера оголосив стартовий склад України на матч з Угорщиною: хто на заміні
Київ • УНН
Андреа Мальдера визначив стартовий склад України на четвертий тур Ліги націй проти Угорщини. Капітаном став Віктор Циганков.
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив стартовий склад Національної команди на матч четвертого туру Ліги націй проти збірної Угорщини, передає УНН.
Деталі
Склад збірної України виглядає наступним чином: місце у воротах зайняв Анатолій Трубін.
У захисті (зліва на право): Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Ілля Забарний, Ілля Крупський.
У центрі півзахисту: Олег Очеретько та Єгор Назарина. На флангах нападу: Віктор Циганков (капітан) та Владислав Велетень. У нападі: Ігор Краснопір та Матвій Пономаренко.
На заміні: Валерій Бондар, Володимир Бражко, Владислав Ванат, Іван Варфоломєєв, Олександр Драмбаєв, Олександр Назаренко, Олександр Піхальонок, Дмитро Різник, Максим Хлань, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко, Георгій Єрмаков.
Ліга націй: анонс матчу Україна-Угорщина03.10.26, 12:20 • 19809 переглядiв