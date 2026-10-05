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Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасе

Киев • УНН

 • 2488 просмотра

Андреа Мальдера определил стартовый состав Украины на четвёртый тур Лиги наций против Венгрии. Капитаном стал Виктор Цыганков.

Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасе
Андреа Мальдера. Фото: Дан Балашов

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил стартовый состав национальной команды на матч четвёртого тура Лиги наций против сборной Венгрии, передаёт УНН

Детали

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: место в воротах занял Анатолий Трубин.

В защите (слева направо): Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Илья Забарный, Илья Крупский. 

В центре полузащиты: Олег Очеретько и Егор Назарина. На флангах атаки: Виктор Цыганков (капитан) и Владислав Велетень. В нападении: Игорь Краснопир и Матвей Пономаренко. 

В запасе: Валерий Бондарь, Владимир Бражко, Владислав Ванат, Иван Варфоломеев, Александр Драмбаев, Александр Назаренко, Александр Пихалёнок, Дмитрий Ризник, Максим Хлань, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Георгий Ермаков. 

Лига наций: анонс матча Украина-Венгрия03.10.26, 12:20 • 19814 просмотров

Павел Башинский

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